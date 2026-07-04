傅子純告別式前「20年姐姐凌晨吐真心話」！不想說再見：收工就去找你

記者潘慧中／綜合報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年46歲。事隔近一個月，其告別式將於今（4日）舉行，曾與他多次飾演姐弟、私下感情也情同姐弟的女星方馨，凌晨在社群平台寫下長文，「聽說，你只是換了一個舞台，那就好⋯⋯」，令人看得鼻酸。

▲方馨和傅子純私下感情情同姐弟。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



方馨回憶起與傅子純從2006年到2026年的時光，「20年很長，長到一起演過無數次姐弟，也一起走過彼此人生的一段青春，我們有著只屬於姐弟之間的秘密。」因此，她還不想說再見，「我只是當作你比我早接了一部很遠很遠的戲，那個劇組我現在還到不了。」

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▲方馨和傅子純已經認識長達20年。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



方馨拜託貼心的傅子純先在「那邊的演藝圈」探路，看看導演是否好相處、便當是否好吃，「等有一天我也接到那一檔戲，記得來接我，跟他們說：『這是我姐，我罩的！』」

方馨感嘆，人生就像拍戲，有些人會提前殺青，「但真正一起演過的人都知道，戲散場，不等於人也散了，我們只是暫時不在同一個劇組，感情不會斷。弟你先去忙吧～姐收工後就會去找你的！」至於傅子純的遺孀，方馨也向對方保證會接手保護，「這是我妹，我罩的！你放心有我在。」

▲方馨承諾接下來會好好照顧傅子純的遺孀。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）

方馨臉書全文：

聽說 你只是換了一個舞台

那就好⋯⋯

2006～2026 二十年 很長

長到一起演過無數次姊弟

也一起走過彼此人生的一段青春

我們有著只屬於姐弟之間的秘密

所以今天

我不想說再見

我只是當作

你比我早 接了一部很遠很遠的戲

那個劇組 我現在還到不了

你就先去吧！

以你的個性 貼心真誠好相處

應該很快就會交到一群新朋友

拍新戲、唱新歌、逗大家笑，繼續做你最喜歡的事⋯⋯

那邊的演藝圈 就先麻煩你了

幫姐探探路

看看導演好不好相處、前輩兇不兇，有沒有好吃的便當、休息室舒不舒服⋯⋯

等有一天我也接到那一檔戲

記得來接我

跟他們說：「這是我姐，我罩的！」

在我沒自信的時候

也要記得跟以前一樣

拍拍姐的肩膀說：「姐，放心有我在！」

在那之前

你就在那個國度

好好發光 好好生活

人生有些相遇 是戲同一天開拍

有些人 會提前殺青

但真正一起演過的人 都知道

戲散場 不等於人也散了

我們只是暫時不在同一個劇組

感情不會斷

弟你先去忙吧～

姐收工後就會去找你的！

至於你最愛的那位

「這是我妹，我罩的！你放心有我在」