傅子純告別式前「20年姐姐凌晨吐真心話」！不想說再見：收工就去找你
記者潘慧中／綜合報導
本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年46歲。事隔近一個月，其告別式將於今（4日）舉行，曾與他多次飾演姐弟、私下感情也情同姐弟的女星方馨，凌晨在社群平台寫下長文，「聽說，你只是換了一個舞台，那就好⋯⋯」，令人看得鼻酸。
▲方馨和傅子純私下感情情同姐弟。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）
方馨回憶起與傅子純從2006年到2026年的時光，「20年很長，長到一起演過無數次姐弟，也一起走過彼此人生的一段青春，我們有著只屬於姐弟之間的秘密。」因此，她還不想說再見，「我只是當作你比我早接了一部很遠很遠的戲，那個劇組我現在還到不了。」
▲方馨和傅子純已經認識長達20年。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）
方馨拜託貼心的傅子純先在「那邊的演藝圈」探路，看看導演是否好相處、便當是否好吃，「等有一天我也接到那一檔戲，記得來接我，跟他們說：『這是我姐，我罩的！』」
方馨感嘆，人生就像拍戲，有些人會提前殺青，「但真正一起演過的人都知道，戲散場，不等於人也散了，我們只是暫時不在同一個劇組，感情不會斷。弟你先去忙吧～姐收工後就會去找你的！」至於傅子純的遺孀，方馨也向對方保證會接手保護，「這是我妹，我罩的！你放心有我在。」
▲方馨承諾接下來會好好照顧傅子純的遺孀。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）
方馨臉書全文：
聽說 你只是換了一個舞台
那就好⋯⋯
2006～2026 二十年 很長
長到一起演過無數次姊弟
也一起走過彼此人生的一段青春
我們有著只屬於姐弟之間的秘密
所以今天
我不想說再見
我只是當作
你比我早 接了一部很遠很遠的戲
那個劇組 我現在還到不了
你就先去吧！
以你的個性 貼心真誠好相處
應該很快就會交到一群新朋友
拍新戲、唱新歌、逗大家笑，繼續做你最喜歡的事⋯⋯
那邊的演藝圈 就先麻煩你了
幫姐探探路
看看導演好不好相處、前輩兇不兇，有沒有好吃的便當、休息室舒不舒服⋯⋯
等有一天我也接到那一檔戲
記得來接我
跟他們說：「這是我姐，我罩的！」
在我沒自信的時候
也要記得跟以前一樣
拍拍姐的肩膀說：「姐，放心有我在！」
在那之前
你就在那個國度
好好發光 好好生活
人生有些相遇 是戲同一天開拍
有些人 會提前殺青
但真正一起演過的人 都知道
戲散場 不等於人也散了
我們只是暫時不在同一個劇組
感情不會斷
弟你先去忙吧～
姐收工後就會去找你的！
至於你最愛的那位
「這是我妹，我罩的！你放心有我在」
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