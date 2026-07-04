陳綺貞慘遭五月天阿信不讀不回　當眾揭他真面目：你人格好多種

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天「5525+2 回到那一天」今（3日）起在台北大巨蛋開唱，今阿信才暗示嘉賓是19年曾合唱過的人，秒被粉絲猜到是19年前合作〈私奔到月球〉的陳綺貞，果然今天他們真的請到陳綺貞擔任這次重返大巨蛋的第一場嘉賓，回到七號公園的同台那一天、回到「第168場演唱會」的那一天。

▲五月天昨晚大巨蛋邀請陳綺貞。（圖／相信音樂提供）

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聊起19年前的經典〈私奔到月球〉，阿信笑說：「都19年了，一首歌唱19年是不是該休息一下？不然私奔到火星好了。」陳綺貞則忍不住吐槽阿信在彩排時、IG上表現的樣子完全不同，「你人格好多種。」

阿信也自爆兩人其實私下沒有聯絡方式，「綺貞很神秘，她只在IG跟我聯絡。」直呼還好前幾天有看到她傳訊息給自己問，「來得及唱新歌嗎」，沒想到被陳綺貞吐槽，「你三天後才回我」，阿信立刻嘴甜說：「只要陳老師一聲令下都來得及，就算下午才說、晚上才說，都是來得及！但是會比較累。」

▲五月天和陳綺貞在大巨蛋飆歌。（圖／相信音樂提供）

阿信也提起兩人先前約定猜拳輸的人要負責寫新歌，最後陳綺貞落敗，如今「真的」兌現承諾寫出新歌〈真的〉，並在今晚全球首唱，阿信搞笑追問：「你『真的』有寫嗎？」陳綺貞也一本正經回答：「真的。」阿信故意接話：「真的？」雙方一直互回「真的」，宛如鬼打牆的對話讓全場笑翻，最後連瑪莎都聽不下去，不忍出聲制止：「好了啦！」