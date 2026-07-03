《英雄聯盟》神曲《Legends Never Die》原唱來了！　ATC明年1月進攻TICC開唱

記者蕭采薇／綜合報導

電競玩家熱血沸騰！靠著《英雄聯盟》LOL世界大賽主題曲《Legends Never Die》一曲爆紅全球樂壇、被譽為現代流行搖滾代表團之一的 Against The Current（逆流而上樂團），宣布將帶著全新巡演《AGAINST THE CURRENT : TILL DEATH & BACK TOUR》震撼登台，並於2027年1月15日正式登上台北國際會議中心（TICC）搖滾開唱。

▲逆流而上（Against The Current）成軍15週年，指定重返台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

這場演出同時也是慶祝樂團成軍15週年的重要里程碑，台北更被指定為本次巡演的城市之一。消息一出，團員們便興奮地跨海向台灣粉絲高喊：「我們回來了！明年1月見！」

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從翻唱起家到電競神話！《Legends Never Die》成不敗經典

Against The Current 由擁有爆發力歌喉的超正女主唱 Chrissy Costanza、吉他手 Dan Gow 與鼓手 Will Ferri 組成。2011年成軍時，三位團員年僅15歲，當初從在 YouTube 上傳翻唱作品起家，憑藉充滿感染力的現場魅力與鮮明的音樂風格，一步步站上世界各地的頂級專場與音樂祭舞台。

最讓台灣歌迷與遊戲玩家印象深刻的，莫過於他們在2017年為《英雄聯盟》世界大賽打造的主題曲《Legends Never Die》，至今仍被奉為電競史上最具代表性的神作，不僅將樂團知名度推向巔峰，也是無數玩家心中不可取代的熱血回憶。樂團在2021年推出EP《Fever》後成功開啟更成熟、更具力量的新篇章，持續以橫跨流行搖滾、流行龐克與另類搖滾的爆發力 Live 演出征服世界。

▲逆流而上（Against The Current）成軍15週年，指定重返台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



第六度震撼寶島！與歌迷共慶成軍15週年青春記憶

成軍15年來，Against The Current 的演出足跡早已遍及北美、歐洲、亞洲及澳洲。而2027年1月的這場台北演唱會，更將是他們「第六度」在台灣開唱，且演出規模再度升級！對於多年來一路相伴的台灣粉絲來說，這不只是見證樂團成軍15載的重要時刻，更是一場能夠重溫青春回憶、找回熱血初心的頂級音樂盛宴。

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