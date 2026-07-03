賣破3.3億美金！《後室》驚喜公開彩蛋　16分鐘加長版「戲院限定」公開

記者蕭采薇／綜合報導

由「金獎製造機」A24打造的年度驚悚懼獻《後室》（Backrooms），上映後轟動全球、話題不斷！這部低成本驚悚神作不僅在全球狂掃3.31億美元（約合台幣107億元），在台灣更是一舉突破7800萬台幣票房，成功擠下《媽的多重宇宙》，榮登台灣影史最賣座的A24電影。

▲《後室》彩蛋加長版，將收錄全新未公開畫面。（圖／采昌提供）

為了慶祝票房告捷，片商宣布將於7月10日起，全面在台驚喜上映「彩蛋加長版」，讓影迷重返無盡的恐懼迷宮。

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小成本立大功！年僅21歲導演躍升票房巨星

年度驚悚話題懼作《後室》好評持續發酵，截至7月1日，全球累積票房已高達3.31億美元，正式登頂A24史上最賣座電影。令人驚豔的是，全片製作成本僅1000萬美元，超狂的吸金能力讓本片晉升今年投資報酬率最高的電影之一，也讓剛滿21歲的導演凱恩帕森斯（Kane Parsons），瞬間躍升為當今好萊塢最受矚目的新銳電影人。

這股「後室」熱潮在台灣同樣勢不可擋，票房一路狂飆突破7800萬台幣佳績，直接超越了2022年話題神作《媽的多重宇宙》的7400萬台幣紀錄，成功拿下台灣影史A24票房冠軍寶座。

16分鐘未公開畫面曝光！導演掛保證：串流絕對看不到

為了回饋台灣影迷的熱烈支持，片商確定將在7月10日起，全面上映誠意滿滿的「彩蛋加長版」！與原版最大的不同在於，正片結束後將額外收錄導演凱恩帕森斯特別打造的「16分鐘全新未公開加長片段」。

▲《後室》不論台灣或是全球，都成為影史最賣座的A24電影，圖為男主角奇維托艾吉佛。（圖／采昌提供）

凱恩帕森斯特地強調，這個版本絕非普通的幕後花絮或重新剪輯版，而是實打實的全新內容。他興奮表示：「期待看到更多YouTube連載內容的人，應該會喜歡這次的版本！」值得一提的是，這次的彩蛋加長版「僅限大銀幕放映」，官方已明確保證，後續在串流平台與實體影音商品中皆「不會收錄」。想一窺隱藏畫面的影迷，務必把握難得的觀賞機會進戲院朝聖。

溫子仁聯手打造恐怖迷宮！跌入異度空間無出口

《後室》由《怪奇物語》製作團隊聯手「恐怖名導」溫子仁（James Wan）共同操刀打造，現正在台熱映中。本片劇情描述一個深夜，一間家具展示行內的電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門後竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸；這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿讓人活生生墜入一座無限擴張的異度迷宮。