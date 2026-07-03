瞄準5千億動漫商機！紅杉創立「意起娛樂」進軍國際　《黑西遊》反派視角吸睛

記者蕭采薇／台北報導

曾推出《台北女子圖鑑》、《有病才會喜歡你》等人氣影視作品的「紅杉娛樂」，3日宣布正式開創全新動畫IP品牌「意起娛樂」，致力為華語原創動漫注入全新靈魂。品牌原創故事核心皆由總經理賴宇同親自操刀撰寫，喊出全面佈局跨世代「動漫生態系」的宏大野心。首波祭出三大風格迥異、世界觀宏大的原創IP，其中以反派視角切入的《黑西遊》備受矚目，展現出台灣原創動畫的無限潛力。

▲紅杉娛樂宣佈跨足動漫產業，全新動畫IP品牌「意起娛樂」正式成軍，品牌長曾秀如（中）與行銷長洪志宏（右二）率領核心團隊首度亮相，展現進軍動漫市場的雄心。（圖／意起娛樂提供）

搶攻5千億美元市場！打造「ACGNT」多元生態系

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根據國際權威市調機構報告顯示，2026年全球動畫市場產值已逼近5000億美元，成人與青少年動畫需求量更激增超過150%，其中「科幻與奇幻」類別深受市場歡迎。面對這股席捲全球的動漫新浪潮，意起娛樂總經理賴宇同表示：「我們不只講故事，更在孕育一個具備無限延展性的 ACGNT（動畫、漫畫、遊戲、小說、玩具）多元IP商業生態系。」

意起娛樂的品牌名稱靈感源自日語「IKIGAI」（生きがい），意指「人生的意義」或「存在的理由」，完美契合對創作的極致追求。品牌未來將以「意起連動：IP宇宙進化論」為核心理念，從台灣原創IP出發，緊密串聯各項娛樂載體，透過多元的商轉管道將原創IP多角化衍生，實現影響力與商業價值的最大化。

▲顛覆傳統的動畫《黑西遊》，是以反派觀點切入的西遊宇宙鉅作。（圖／意起娛樂提供）



三大原創IP首度震撼亮相！《黑西遊》潮玩公仔搶先曝光

在媒體餐敘現場，意起娛樂首度展演了旗下正在推動的三大主力原創IP。其中最吸睛的莫過於顛覆傳統、以反派觀點切入的西遊宇宙動畫《黑西遊》。現場不僅宣布第一部曲《黑西遊：蜘蛛女王》動畫預計今年底正式進入製作階段，更特別展出兩款精緻的實體潮玩公仔——包含面容冷酷肅殺的勾魂使者「黑無常」，以及美艷嬌嬈、武藝高強的「琵琶精」，精緻做工盡顯反派宇宙的強烈張力。

▲意起娛樂公開旗下三大主力原創 IP，現場展示大型潮玩公仔《黑西遊》中的人氣角色琵琶精（左）與黑無常（右）。（圖／意起娛樂提供）

奇幻與末世雙小說年底發行！台灣軟實力強勢出擊

除了動畫作品，意起娛樂也將在今年第四季率先於台灣出版兩大原創小說，目前正與各國熱烈洽談海外版權中。預計10月出版的《節日天神》，融合神話與現代，講述天神遭貶至凡間幫助厭惡過節的人重拾信仰的浪漫奇幻鉅作；預計12月出版的《破碎星球》則是描繪地球遭彗星撞擊後的末世災難，結合太空人、機器人與生存保衛戰的引人入勝冒險史詩。

▲融合古典神話與現代題材的浪漫奇幻愛情鉅作《節日天神》，預計將於今年 10 月正式推出原創小說，引爆年度期待。（圖／意起娛樂提供）

針對品牌的未來展望，意起娛樂品牌長曾秀如信心表示，這不僅是一個品牌的誕生，更是「一個跨世代動漫新生態的啟航」。行銷長洪志宏則補充，未來將持續深耕原創內容，並透過強大的跨域整合與精準佈局，從文本孵化、實體週邊開發，一路到影視串流平台的授權與聯名合作，全方位推動IP商業價值的最大化，攜手台灣優秀人才一同走向世界舞台。

▲末世災難驚悚冒險鉅作《破碎星球》，以宏大世界觀震撼來襲，原創小說預計將於今年12月壓軸登場。。（圖／意起娛樂提供）