威尼斯影展「最佳沉浸體驗大獎」光榮回台　《雲在兩千米》VR北師美術館登場

記者蕭采薇／台北報導

榮獲第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽「最佳沉浸體驗大獎」、橫掃美國與法國等七國巡迴的台灣之光《雲在兩千米》，終於要在今年7月重磅回歸台灣！這部由公視企劃、陳芯宜執導，並改編自知名作家吳明益同名小說的VR神作，將於北師美術館盛大展出，帶領觀眾穿梭於文學、當代藝術與前沿科技的裂縫中，來一場震撼感官的追尋旅程。

▲陳芯宜最新執導VR創作《雲在兩千米》，即將要在北師美術館展出。（圖／公視、行者影像）

威尼斯大獎神作強勢回歸！結合臺灣雲豹神話

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繼2023年大獲好評的「無法離開的人」展覽後，陳芯宜導演再度與北師美術館及公共電視攜手，推出全新跨域大展。故事從一名男子「關」在妻子驟逝後，追尋亡妻留下的未竟手稿展開。在兩千米高山的雲霧深處，他循著臺灣瀕危雲豹與魯凱族神聖傳說的線索，逐步走入記憶、夢境與自然交織的神祕世界。

導演陳芯宜首度嘗試以VR作為文學轉譯的載體，她感性透露：「吳明益是我長年景仰的小說家，他筆下交織的夢境、記憶與多重時空，總讓我產生強烈的改編衝動。小說中強烈的影像感、空間感與身體性，正與VR的沉浸特性相互呼應。」

超狂卡司撐起感官極限！吳明益加碼寫「全新番外」

除了令人驚豔的敘事手法，《雲在兩千米》更找來莫子儀、姚以緹、馬志翔等實力派演員陣容傾力演出，將科技與故事完美融合至極致。更令書迷驚喜的是，原著作者吳明益特別為本次展覽，加碼創作了全新的番外篇《雲上兩千米》，大幅擴展了作品的世界觀。

▲陳芯宜最新執導VR創作《雲在兩千米》，即將要在北師美術館展出。（圖／公視、行者影像）



北師美術館也進一步將小說與影像敘事延伸為大型實體沉浸展覽，結合光影、聲音與氣味裝置的交錯，讓觀眾不僅能走入主角妻子的書房，還能踏進吳明益創作研究的精神場域。展區更邀請學者洪廣冀與研究雲豹多年的姜博仁合作，展出歷史文獻與珍貴照片；展覽期間，吳明益更將駐館與觀眾零距離交流對談。

每日限量僅56席！搶票時間、書香套票大公開

想要親身體驗這場融合文學與山林記憶的視覺饗宴，手腳可要快了！《雲在兩千米》早鳥票券將於7月6日中午12時於OPENTIX系統正式啟售。由於VR作品採單人移動式體驗，時長約60分鐘，為了維持最高品質，每日僅極限量開放56席，詳請洽主辦單位。