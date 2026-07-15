越南人氣男神台北Vlog「19萬次點擊」！　Quang Vinh大讚台灣：輕柔又療癒

記者蕭采薇／台北報導

在當地擁有極高人氣的越南歌手Quang Vinh（陳光榮），過去曾拍攝來台旅行的Vlog，在YouTube上創下超過19萬次的高點擊率，深受粉絲喜愛。如今他對台灣情有獨鍾，再度帶著全新音樂影像作品《想哭時抱著我》來到台北取景，更驚喜攜手台灣新生代演員廖偉博共同演出。

▲越南歌手Quang Vinh《想哭時抱著我》來到台北取景。（圖／Quang Vinh提供）

台北街頭取景！細膩刻畫孤獨與自我療癒

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繼發行全新專輯《Tim》後，Quang Vinh特別為專輯中投入最多心血的歌曲《想哭時抱著我》延伸情感故事，並大陣仗前往台灣拍攝全新MV。這次的台灣版本以「孤獨」、「自我對話」與「療癒」為核心，透過台北熟悉的城市街景、迷人的夜晚燈光與細膩的鏡頭語言，深刻描繪出一段關於內在情緒與自我陪伴的動人故事。

▲越南歌手Quang Vinh，與台灣新生代演員廖偉博共同演出。（圖／Quang Vinh提供）

廖偉博跨刀獻聲！跨平行時空交會

MV由導演Lương Sơn操刀執導，畫面中，Quang Vinh與廖偉博分別走在不同的人生軌跡裡，看似平行、彼此無關，卻在城市的某些時刻產生了微妙的連結。整支作品以安靜、克制卻富有情感層次的方式，呈現人在面對孤獨時，如何慢慢與自己和解。

▲越南歌手Quang Vinh來台取景，與台灣新生代演員廖偉博共同演出。（圖／Quang Vinh提供）

台灣新生代演員廖偉博的加入，也為MV帶來截然不同的氣質。他不僅以自然、內斂的演技詮釋出角色內在的孤單與溫柔，這次更驚喜開口參與歌曲合唱，讓《想哭時抱著我》在音樂與影像上都碰撞出全新的情感火花。

▲Quang Vinh曾拍攝來台旅行的Vlog，在YouTube上創下超過19萬次的高點擊率。（翻攝自YouTube／Quang Vinh）

Quang Vinh讚台灣氛圍：輕柔又療癒

談到為何選擇來台拍攝，Quang Vinh感性分享：「其實我去過台灣很多次，也曾在台北拍攝旅遊作品，但這次回來的感覺很特別。台灣有一種很輕柔、很療癒的氛圍，所以當我想為《想哭時抱著我》尋找另一個故事場景時，第一時間就想到了這裡。」這番真情告白也讓台灣粉絲倍感溫馨。《想哭時抱著我》全新MV已於7月13日公開，後續將推出特別企劃的實體Photobook與EP版本。

▲Quang Vinh讚台灣「輕柔又療癒」。（圖／Quang Vinh提供）

▲越南歌手Quang Vinh《想哭時抱著我》來到台北取景，與台灣新生代演員廖偉博共同演出與合唱。

▲越南歌手Quang Vinh的台北Vlog有19萬次點擊。