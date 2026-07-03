公廣20週年　AI手語主播「蕎蕎」領航資訊平權

記者葉文正／台北報導

台灣公廣集團（TBS）成立20週年，公視3日在政大公企中心舉辦「2026公視國際研討會」，以「公共媒體再進化：擘劃後電視時代的創新轉型」為主題，邀請台灣、日本、韓國媒體與科技界代表，聚焦AI浪潮下公共媒體的轉型與資訊平權。

▲公廣20週年舉辦2026公視國際研討會，現場講者合影。（圖／公視）

公廣集團董事長胡元輝表示，公廣集團自2006年法制化以來，已從公視600名員工、15億元預算，成長為擁有2千人、近60億元預算的媒體體系。他強調，公共媒體服務對象是「公民」而非消費者，應重視公共參與及民主價值。面對後電視時代，公廣集團將從TBS邁向TPMG（Taiwan Public Media Group），推動IP化、平台建構與AI轉型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AI手語氣象主播「蕎蕎」。（圖／公視）

公視代總經理謝玒玲指出，公視近年積極發展「公視+」、小公視及國際記者布局，提供更多元服務。華視則將透過AI與數位技術活化典藏影像與戲服資源。客台與台語台也分享族群語言與文化推廣成果，TaiwanPlus則表示，未來將導入AI分眾傳播技術並強化打擊假訊息。

研討會另一焦點為AI手語與資訊無障礙。公視與工研院合作推出AI手語氣象主播「蕎蕎」，預計今年底正式上線，未來也將擴展至地震速報與防災資訊。日本NHK則分享AI手語虛擬人技術，已應用於體育賽事與氣象播報。

與會專家普遍認為，公共媒體應透過新科技強化資訊平權與社會共融。胡元輝最後表示，公廣集團將持續扮演「追求美好的力量」，為台灣社會創造更多公共價值。