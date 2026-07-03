李多慧請客200人累垮　經紀人出賣「下工崩壞照」：從公主變一般人

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展3年，YouTube頻道日前突破100萬訂閱，她為了感謝粉絲，自掏腰包請200位粉絲吃海底撈，還大方附上一對一合照福利。而她的經紀人Lala除了側面記錄活動，稍早也拍下李多慧下工的樣子，笑說「從公主變一般人」。

▲李多慧的YouTube頻道突破百萬訂閱。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧昨（2）日身穿白色公主風小洋裝，現身海底撈和粉絲一同慶祝百萬訂閱，她也身兼主持人，帶動現場氣氛，讓粉絲玩得不亦樂乎。經紀人Lala透露，李多慧明明開始前很緊張，但真正上場卻做得很好，也讓她覺得相當欣慰。

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▲李多慧請200名粉絲吃火鍋。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）

活動結束後，李多慧脫下高跟鞋，在裙子底下套了一件休閒長褲，癱坐在椅子上，還一邊張大著嘴打哈欠。經紀人也將畫面拍下來，笑說：「活動結束後，大黑從公主變成一般人……」揭露了李多慧真實又可愛的一面。

▲經紀人曬李多慧下工的照片。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）