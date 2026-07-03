昔承諾前妻張嘉倪「沒有離婚只有喪偶」　買超直播回應：我已經死了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張嘉倪因演出《延禧攻略》的「順嬪」爆紅，擁有「最美妃子」的封號。她在2015年嫁給富商買超，不料，2022年底爆出男方外遇，雙方被傳已在2023年4月離婚。而買超日前在直播中，被網友問起當年為愛發的毒誓，其回應也引發議論。

▲買超和張嘉倪原是羨煞眾人的神仙眷侶，婚姻卻在2023年黯然收場。（圖／翻攝自微博）

買超與張嘉倪在2012年相識，經過浪漫追求後，於2015年正式結婚，曾是演藝圈的愛情佳話。在此期間，買超曾在公開場合堅定表示「我們沒有離婚，只有喪偶」，以此向外界表達對婚姻的忠誠。然而，他在2022年卻被狗仔拍到與陌生女子深夜同住酒店，重創深情形象，也讓過去承諾的誓言在婚姻破裂後成為焦點。

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買超日前在直播中，被問及當時的誓言，他正面回覆說：「我現在死了。人生其實挺長的，你不用在乎那會的事情，你開心就行，我可能已經死了。」一番話引網友紛紛吐槽「我反正做不到說話跟放屁似的」、「那就別詐屍啊」、「現在尷尬嗎」。

▲買超日前在直播中回應當年的毒誓。（圖／翻攝自微博）