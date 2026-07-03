五月天阿信不藏了！大巨蛋高調「十指緊扣她」超甜：真的需要你～

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天「5525+2 回到那一天」今（3日）起在台北大巨蛋開唱，今阿信才暗示嘉賓是19年曾合唱過的人，秒被粉絲猜到是19年前合作〈私奔到月球〉的陳綺貞，果然今天他們真的請到陳綺貞擔任這次重返大巨蛋的第一場嘉賓。

▲陳綺貞當五月天嘉賓 。（圖／相信音樂提供）

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穿著淡紫色平口洋裝的陳綺貞一出場和阿信清唱〈私奔到月球〉，接著和五月天合唱〈吉他手〉，互相飆吉他，更與阿信牽手合唱新歌〈真的〉，唱完後阿信還問她：「是不是要約一天把這首歌錄好？」陳綺貞說可以約9日，阿信回：「9號嗎？啊10號發行嗎？大家想這麼快聽嗎？」讓全場歡聲雷動，最後阿信還清唱一句「真的需要你」。

阿信透露，下午彩排時陳綺貞還拜託他：「可不可以只唱歌不要講話？」陳綺貞直呼：「對啊，講話蠻可怕。」阿信立刻虧她：「妳都來五月天演唱會了，你就要學會講垃圾話，下次我們去妳演唱會當快樂小夥伴。」

▲五月天和好友陳綺貞齊聚大巨蛋。（圖／相信音樂提供）

陳綺貞則笑回，以前一直很羨慕五月天，「好好喔，講話就可以拖時間。」讓阿信哭笑不得：「我有聽錯嗎？妳說我們講話是在拖時間？」陳綺貞笑回：「沒有！」阿信幽默說：「拖時間的方法很多，不一定要講話，例如我們現在可以拍照。」立刻揪陳綺貞和五月天全員一起溫馨大合照。