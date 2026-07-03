直擊／當子瑜面前唱TWICE神曲！崔立于回家開唱　告白：我圓夢了

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」於今（3日）在高雄夢時代登場登場，啤酒節第一天，首組韓星FLARE U更驚喜帶來TWICE的〈Alcohol-Free〉，讓「台灣男孩」崔立于也感動直呼：「我終於圓夢了。」

▲FLARE U登高雄啤酒節。（圖／讀者提供）

FLARE U今晚以〈WAY 2 U〉、〈Hyper〉等歌曲開場，台下大批粉絲搶喊應援，兩人也立刻用中文向台下粉絲招呼。崔立于爆料，姜玗進苦練中文，練到都頻頻咳嗽了，相當有誠意。此外他們也分享，其實在幾天前就有悄悄來了一趟台灣，不過是首次來到高雄，「高雄的天氣真的很熱，不過我們今天要來融化你們」，姜玗進也賣力跳到汗水狂灑，濕透的襯衫讓他更增添了幾分性感。

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FLARE U也驚喜帶來前輩H.O.T.的〈Candy〉及TWICE的〈Alcohol-Free〉，由於子瑜就是下一組出場的嘉賓，在原唱面前唱歌，崔立于也害羞告白：「這是我非常喜愛，也尊敬的前輩的歌曲」，更表示：「這首在出道前就想唱的歌，我一直想以這首歌在更大的舞台，跟大家有一起玩的感覺，今天終於美夢成真了。」

姜玗進也點唱了Karencici的〈愛你但說不出口〉，讓崔立于笑說「終於輪到我能糾正玗進的發音了，知道我平常唱歌有多不容易了吧」，引來全場笑聲。接著兩人也驚喜演唱了I-DLE的〈Fate〉，全場一起大合唱，炒熱全場氣氛。

崔立于這次回家開唱，感動表示早在出道前就想要在大舞台跟大家一起唱歌，一起玩，「第一場音樂節能來到熟悉的地方，我覺得很感動。表演的時候能看到你們的表情，好像是因為你們，我找到了自己的價值的感覺，一直想要跟大家說一聲謝謝。」