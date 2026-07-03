ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲爆婚前協議「出軌罰6.4億」
暴風圈恐籠罩2／3台灣！北部防10級風
張凌赫新戲女主遭抵制！過往恩怨被挖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

HOOK 蔡允潔 許維恩 蔡瑞雪 饅頭媽 翁馨儀 張少懷 張菲

美女主播彭惠筠赴美找晶片　沙漠遇6度低溫「冷到睡不著」

記者葉文正／台北報導

AI產業帶動晶片需求大增，隨著Intel、台積電等半導體廠進駐美國亞利桑那州，這座沙漠之州迅速崛起為半導體重鎮。然而，沙漠中如何永續發展用水密集的半導體產業、強化氣候韌性都是產業挑戰。TVBS掌握全球科技脈動，特別推出新聞專題《晶片之水》及網路策展《矽沙漠崛起》。

▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）

▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）

擁有國際編譯背景的主播彭惠筠，長期追蹤全球政經脈動與科技產業發展，對AI趨勢、半導體供應鏈及國際產業布局具備深厚觀察，因此肩負此次赴美採訪任務，深入亞利桑那第一線，解析全球晶片競局背後的水資源挑戰。她透過實地採訪，深入探討半導體產業如何透過水資源循環利用實踐永續發展，同時剖析美國半導體聚落快速成形下的產業布局與在地生活變化。採訪期間，彭惠筠除感受到濃厚的台灣人情味，也親身體驗沙漠乾燥氣候的劇烈溫差，直呼差點舉雙手投降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）

▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）

水在半導體製程中扮演重要的角色，尤其是「超純水」，在晶圓濕式製程中，需要以超純水稀釋、沖洗化學藥劑清洗。因此《晶片之水》新聞專題，由主播彭惠筠深入探訪台積電，探討他們如何由台南南科再生水廠經驗出發，在全球廠區貫徹水資源管理，並且逐步邁向水資源正效益，在降雨稀少、乾燥的亞利桑那州鳳凰城，將興建一座工業廢水再生水廠(IWRP)，以供前三座晶圓廠的用水，預估2028年啟用運轉後將達到90%以上的水回收率。專題同步探討亞利桑那州的人才教育如何與半導體產業的需求銜接，走訪高中職到亞利桑那州立大學、了解美方政府單位的政策觀點，藉由透過不同角度，深入理解這座美國最具發展潛力的內陸州現況。

亞利桑那極端的天氣不只在降雨分布，彭惠筠更親身感受到沙漠裡的低溫體驗。位處美國西南部內陸的亞利桑那州，以充足陽光、乾燥與炎熱的環境著稱，但這次採訪彭惠筠卻難得遇到低溫，對照到訪前高達40度以上的酷熱，更讓當地居民紛紛直呼採訪團隊運氣真好。但完全沒料想到會有這種氣溫變化的彭惠筠，卻無奈表示那段時間晚上幾乎冷到睡不著。更具挑戰性的是，採訪團隊前進山區拍攝時更僅有６度的體感溫度，讓只帶一件防曬外套的她直呼「冷到受不了」，也成為這次採訪過程中一段難忘的經驗。

採訪期間，彭惠筠也感受到逐漸成形的台灣生活圈，她笑著說抵達的前幾日，品嚐的幾乎都是鼎泰豐、熱炒、臭豆腐、麻油雞等台灣味，幾乎一度讓她忘了身處美國。然而在高科技產業光環的背後，這群遠赴亞利桑那工作的台灣人，仍得面對異鄉生活的不同問題，「儘管有著高科技產業的光環，但仍須面對異鄉生活的種種挑戰。」

彭惠筠提到從孩子就學、就醫需求、社群融入，他們仍在逐步建立符合當地生活的日常模式。「產業正在發展中，所以各種現場都跑得很快。」彭惠筠藉由這次採訪，也看到努力在異鄉開創生活的台灣人，正逐步建立起一座屬於自己的「小台北」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

彭惠筠

推薦閱讀

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

12小時前

以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

13小時前

五月天只剩他未婚！阿信被周杰倫虧「為什麼都沒緋聞」唯一認愛她

五月天只剩他未婚！阿信被周杰倫虧「為什麼都沒緋聞」唯一認愛她

14小時前

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

9小時前

張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖　強硬提3大訴求

張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖　強硬提3大訴求

9小時前

夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝　年僅37歲死因成謎

夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝　年僅37歲死因成謎

7小時前

巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票

巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票

3小時前

溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」！HOOK沿路發錢…地勤卻怒：為何不早講

溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」！HOOK沿路發錢…地勤卻怒：為何不早講

7/6 11:18

消失螢光幕！楊貴媚證實《飛龍在天》龐祥麟中風需金援　親吐陳盈潔臥床病況

消失螢光幕！楊貴媚證實《飛龍在天》龐祥麟中風需金援　親吐陳盈潔臥床病況

7小時前

HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」！決定提告：可直接放出母帶

HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」！決定提告：可直接放出母帶

8小時前

震驚！籃籃離開《綜藝新時代》 李雅英跟檸檬即刻取代

震驚！籃籃離開《綜藝新時代》 李雅英跟檸檬即刻取代

9小時前

5千萬巨債剩500萬！馬國弼掌廚「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝光

5千萬巨債剩500萬！馬國弼掌廚「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝光

14小時前

熱門影音

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」
春風當「好爸爸」遭童星爆料　謝以樂看他眼色：這樣OK齁

春風當「好爸爸」遭童星爆料　謝以樂看他眼色：這樣OK齁
傅子純遺孀送別老公　痛哭：謝謝你來過

傅子純遺孀送別老公　痛哭：謝謝你來過
派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！

派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！
男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地
王力宏摔倒「臉.耳見血」安慰粉絲：像MMA選手

王力宏摔倒「臉.耳見血」安慰粉絲：像MMA選手
陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤

陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤
傅子純無子「游安順11歲兒子代表」　全程站旁邊陪伴..淚眼送別乾爹

傅子純無子「游安順11歲兒子代表」　全程站旁邊陪伴..淚眼送別乾爹
吳宗憲唱〈你把我灌醉〉　才聽前奏...就想哭了QQ

吳宗憲唱〈你把我灌醉〉　才聽前奏...就想哭了QQ
吳婉君消失1年..露面送別傅子純　哽咽「他先去天上當里長伯了」

吳婉君消失1年..露面送別傅子純　哽咽「他先去天上當里長伯了」
馬筱梅想讓兒子「在北京讀書」　曝大陸教育「比台灣嚴格」

馬筱梅想讓兒子「在北京讀書」　曝大陸教育「比台灣嚴格」
傅子純76歲老父白髮送別愛兒　因習俗..全程坐位子上觀禮

傅子純76歲老父白髮送別愛兒　因習俗..全程坐位子上觀禮
Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

陳綺貞爆阿信「三天後才回私訊」　羨慕五月天有小夥伴拖時間XD

陳綺貞爆阿信「三天後才回私訊」　羨慕五月天有小夥伴拖時間XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

看更多

【高雄壽山日常？】獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊　咬破寶特瓶喝水解渴

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

沈玉琳加入八大電視主持行列 顛覆台灣節目製作多年來想像

30分鐘前0

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

50分鐘前10

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

1小時前0

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

2小時前10

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

2小時前20

狂粉自稱是男友！不滿李珠珢與男舞者親密互動　本尊高EQ回應：我是渣女

2小時前0

阿喜認「遊戲節目總讓我緊張」　吐真實心聲：人多的時候也有壓力

2小時前0

玖壹壹師弟被封「夜店王子」！　新歌宣傳影片「黃仁勳」也來了

3小時前0

我想做一坨屎！李運慶八點檔變迷因製造機　親曝「爆笑金句」內幕

3小時前0

巴威颱風攪局！　盧廣仲北流演唱會「首場宣布延期」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！
    12小時前63
  2. 以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫
    13小時前103
  3. 五月天只剩他未婚　阿信被周杰倫虧：為什麼都沒緋聞
    14小時前81
  4. 阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」
    9小時前189
  5. 張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖
    9小時前85
  6. 夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝
    7小時前125
  7. 巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票
    3小時前81
  8. HOOK溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」
    7/6 11:18145
  9. 楊貴媚證實資深男星龐祥麟中風
    7小時前301
  10. HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」
    8小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合