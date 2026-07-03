美女主播彭惠筠赴美找晶片　沙漠遇6度低溫「冷到睡不著」

記者葉文正／台北報導

AI產業帶動晶片需求大增，隨著Intel、台積電等半導體廠進駐美國亞利桑那州，這座沙漠之州迅速崛起為半導體重鎮。然而，沙漠中如何永續發展用水密集的半導體產業、強化氣候韌性都是產業挑戰。TVBS掌握全球科技脈動，特別推出新聞專題《晶片之水》及網路策展《矽沙漠崛起》。

▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）

擁有國際編譯背景的主播彭惠筠，長期追蹤全球政經脈動與科技產業發展，對AI趨勢、半導體供應鏈及國際產業布局具備深厚觀察，因此肩負此次赴美採訪任務，深入亞利桑那第一線，解析全球晶片競局背後的水資源挑戰。她透過實地採訪，深入探討半導體產業如何透過水資源循環利用實踐永續發展，同時剖析美國半導體聚落快速成形下的產業布局與在地生活變化。採訪期間，彭惠筠除感受到濃厚的台灣人情味，也親身體驗沙漠乾燥氣候的劇烈溫差，直呼差點舉雙手投降。

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▲彭惠筠赴美製播《晶片之水》 沙漠竟遇6度低溫。（圖／TVBS）



水在半導體製程中扮演重要的角色，尤其是「超純水」，在晶圓濕式製程中，需要以超純水稀釋、沖洗化學藥劑清洗。因此《晶片之水》新聞專題，由主播彭惠筠深入探訪台積電，探討他們如何由台南南科再生水廠經驗出發，在全球廠區貫徹水資源管理，並且逐步邁向水資源正效益，在降雨稀少、乾燥的亞利桑那州鳳凰城，將興建一座工業廢水再生水廠(IWRP)，以供前三座晶圓廠的用水，預估2028年啟用運轉後將達到90%以上的水回收率。專題同步探討亞利桑那州的人才教育如何與半導體產業的需求銜接，走訪高中職到亞利桑那州立大學、了解美方政府單位的政策觀點，藉由透過不同角度，深入理解這座美國最具發展潛力的內陸州現況。



亞利桑那極端的天氣不只在降雨分布，彭惠筠更親身感受到沙漠裡的低溫體驗。位處美國西南部內陸的亞利桑那州，以充足陽光、乾燥與炎熱的環境著稱，但這次採訪彭惠筠卻難得遇到低溫，對照到訪前高達40度以上的酷熱，更讓當地居民紛紛直呼採訪團隊運氣真好。但完全沒料想到會有這種氣溫變化的彭惠筠，卻無奈表示那段時間晚上幾乎冷到睡不著。更具挑戰性的是，採訪團隊前進山區拍攝時更僅有６度的體感溫度，讓只帶一件防曬外套的她直呼「冷到受不了」，也成為這次採訪過程中一段難忘的經驗。



採訪期間，彭惠筠也感受到逐漸成形的台灣生活圈，她笑著說抵達的前幾日，品嚐的幾乎都是鼎泰豐、熱炒、臭豆腐、麻油雞等台灣味，幾乎一度讓她忘了身處美國。然而在高科技產業光環的背後，這群遠赴亞利桑那工作的台灣人，仍得面對異鄉生活的不同問題，「儘管有著高科技產業的光環，但仍須面對異鄉生活的種種挑戰。」

彭惠筠提到從孩子就學、就醫需求、社群融入，他們仍在逐步建立符合當地生活的日常模式。「產業正在發展中，所以各種現場都跑得很快。」彭惠筠藉由這次採訪，也看到努力在異鄉開創生活的台灣人，正逐步建立起一座屬於自己的「小台北」。