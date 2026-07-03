隋棠、藍正龍新挑戰　阿翰日文神救援迎戰最難任務

記者葉文正／台北報導

三立、華視、緯來共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，辦桌台灣隊為前進日本熊本做準備，迎接四場辦桌中難度最高的一站。製作團隊透露，本來以為熊本最近應該最輕鬆，但沒想到是難度最高的一站。由於當地資源有限，桌巾、椅子、餐盤都得從東京運送，連廟會燈籠都是從台灣空運過去，光一張辦桌紅板凳就要近千元，連租一台小烤箱，一天就要價一萬日圓，成本相當驚人。

▲藍正龍(右)魚塭抓魚。（圖／三立提供）

經過雪梨場的磨合後，辦桌台灣隊也迎來最大的人事調整。過去負責外場的隋棠，這次主動提出和千千交換工作，首次踏進廚房接受最嚴苛的考驗，讓所有人都相當驚訝。隋棠坦言，這正是自己接下節目最大的心願，「如果一直走在自己比較安心的道路上，我覺得最後得到的感動反而沒那麼大。」她希望真正學會辦桌料理，而不是只站在外場介紹文化。這番話也獲得藍正龍認同，他表示大家接下節目的初衷，就是想跟著總舖師學習真正的辦桌手藝。

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▲阿翰被稱神隊友。（圖／三立提供）

至於原本長期待在廚房的千千，則首度轉戰外場，與浩子搭檔迎接全新挑戰。本集另一大亮點，則是邀來百變模仿天王阿翰擔任辦桌特別嘉賓。阿翰笑說，自己從小在鄉下長大，對辦桌並不陌生，但真正答應加入節目，其實是因為「可以去日本」。他笑說：「我真的不會做菜，我這輩子下廚大概只有五次。」一句話讓眾人笑翻。因為熊本辦桌，全場有80%以上的客人都是日本人，所以阿翰也成為團隊最重要的秘密武器，身為藝人團隊中唯一日文流利的人，肩負起全場日文介紹料理及與日本民眾溝通的重任，瞬間成為大家最安心的翻譯擔當。

▲陳隨意全家。（圖／三立提供）

為了完成熊本辦桌，五位成員事前特地南下台南密集特訓，挑戰熊本宴席的重要菜色「五柳枝煮思慕魚」。這次陳隨意因工作無法參與台南特訓，老婆謝宜君特地義氣相挺代班，不僅陪著大家練習，還自願擔任司機，藍正龍、千千及陳隨意妻子謝宜君一起換上青蛙裝，下魚塭親自抓虱目魚，之後還到加工廠體驗拔魚刺。當聽到師傅平均兩分鐘就能完成一尾去刺時，藍正龍當場傻眼笑說：「我兩個小時拔完一隻就很厲害了，可以直接用買的嗎？」看到師傅俐落的刀工，他更忍不住自嘲：「等我拔完，魚應該也毀了。」另一邊，隋棠與浩子則跟著愛心總舖師大頭師學習台南經典喜宴料理「拍滷麵」，深入了解這道象徵嫁娶文化的重要菜餚，也將成為熊本辦桌的重要料理之一。陳隨意老婆謝宜君透露，之前特地飛到雪梨探班陳隨意，沒想到陳隨意每天忙到深夜，「他說白天你們先去玩，晚上再找你們，結果每天晚上都看不到人。」好在最後一天辦桌結束全家在雪梨拍張大合照。