等了10年...五月天終於要做專輯！　阿信親口證實：就在演唱會之後

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（3日）起重返台北大巨蛋開唱，創下最快重返及首組2度在大巨蛋開唱的驚人紀錄，阿信開心高喊：「我們回來了，台北大巨蛋！」不過在介紹串場的時光機橋段時，瑪莎提到上一張專輯《自傳》已經發行10週年，也趁機在舞台上為作品慶生，阿信也再度證實：「接下來也是要做第十張專輯了！是的！就在演唱會之後。」讓粉絲瞬間嗨到不行。

▲五月天今晚重返台北大巨蛋。（圖／資料照／相信音樂提供）

五月天此次「5525+2回到那一天」特別準備了包括13公尺高的侏羅紀恐龍、巴士環場、沉浸式炫映天幕等，失控垃圾話，時光機再次啟動，石頭：「好久不見，謝謝大家今天來，接下來在這邊兩個禮拜，謝謝大家這麼支持五月天、想念五月天。我們也很想你們，我回來了、我們回來了。」

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怪獸表示再度站上大巨蛋的舞台很興奮，但打趣說觀眾目前為止的表現只有標準值60分，喊話歌迷要一起嗨到突破一萬分，阿信問：「如果真的一萬分，要怎麼回報大家？你唱〈愛你一萬年〉？」怪獸立刻大方答應。

▲五月天創下最快重返及首組2度在大巨蛋開唱的驚人紀錄。（圖／資料照／相信音樂提供）

冠佑則笑說才剛唱兩首歌就全身冒汗，被阿信問：「慾火攻心？」冠佑連忙否認：「應該是大巨蛋來參加的朋友給五月天很大的期待和熱情，希望今天都能和五月天一樣玩得很開心。」瑪莎笑說這套巡演裡感受到不少變化，更打趣說：「本來沒第二胎的也爆出第二胎。」趁機虧了剛成為二寶爸的怪獸。