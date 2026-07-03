沙拉油爆致癌物超標！　唐玲親揭抗癌用油：沒有油是神油

記者蔡宜芳／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引發外界擔憂健康風險。而在2019年被診斷出胃癌第四期的女星唐玲，對此有感而發，2日在社群分享自己經歴治療後的防癌飲食心得，直說「沒有任何油是『神油』」。

▲唐玲在2019年罹癌，不時會分享抗癌歷程。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲表示，自己因為曾經歷癌症治療，開始重新檢視生活習慣，包括飲食、睡眠、運動等，全都重新學習、研究並不准調整。被很多朋友問到：「妳現在都用什麼油？」唐玲透露，其實自己已經沒有使用一般的沙拉油了，前陣子主要使用小農冷壓的苦茶油，這陣子則比較常選擇特級初榨橄欖油。

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在烹調方式上，唐玲也改以中低溫、少油料理，像是清炒、拌菜和燉煮等。她也理智提醒，當然沒有任何油是「神油」，也沒有什麼食物可以保證不生病，真正重要的，是整體的生活習慣。她建議大眾，除了選擇品質值得信賴的油品、避免高溫反覆油炸外，也要多吃原型食物、多蔬菜、多天然食材，並維持規律運動、充足睡眠及管理壓力。

▲唐玲表示自己早已戒掉沙拉油。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲也說，經歷過癌症，自己更珍惜健康，現在不是因為害怕而改變，是因為知道健康才是人生最值得投資的資產，「照顧好自己除了活得久，還要活得好、活得有品質，活得快樂。」她最後也貼心提醒，自己的發文僅為個人飲食習慣分享，不代表醫療建議，每個人應依自身需求參考專業意見。

唐玲社群全文：

看到有些沙拉油原料致i物超標的新聞，心裡有感。

因為曾經歷i症治療，讓我檢視自己生活。

怎麼吃？

怎麼睡？

怎麼喝？

怎麼運動？

怎麼照顧自己的身體？

這些平凡小事，我重新學習、研究，也不斷調整。

包含每天都會用到的「油」。

很多朋友問我：「妳現在都用什麼油？」

其實，我已經沒有使用一般的沙拉油了。

前陣子，我主要使用小農冷壓的苦茶油（但產量有限）；這陣子則比較常選擇特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），烹調方式也以中低溫、少油料理像是清炒、拌菜、燉煮等等。

當然沒有任何油是「神油」，也沒有什麼食物可以保證不生病。

真正重要的是整體的生活習慣。

選擇品質值得信賴的油品

避免高溫反覆油炸

多吃原型食物、多蔬菜、多天然食材

規律運動、充足睡眠、管理壓力

健康，就是每天點滴累積出來的。

這次新聞提醒我們，關心食品安全，也要學會閱讀標示、了解來源，選擇自己願意長期吃進身體裡的食物。

經歷過癌症，我更珍惜健康。

現在我不是因為害怕而改變，是因為知道：

健康，是人生最值得投資的資產。

願我們不用等到身體發出警訊，才開始珍惜健康。

照顧好自己除了活得久，還要活得好、活得有品質，活得快樂。

（以上為我的個人飲食習慣分享，不代表醫療建議；每個人的身體狀況不同，選擇油品與飲食方式，可依自身需求並參考專業營養或醫療建議。）