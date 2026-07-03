陳芳語全身濕透「比基尼＋丁字褲全看光」　遭爆秘婚開腔了！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手陳芳語先前歡慶32歲生日時，和外籍足球員男友Adriano Schmidt大方放閃，男友還稱她「my wife」（我的老婆），被猜測疑似秘婚。今（3日）陳芳語出席高雄啤酒音樂節，獻唱〈分手說愛你〉、〈Love me more〉、〈愛你〉等歌曲，還穿上一套「濕身透視裝」，讓黑色比基尼與丁字褲若隱若現，性感指數破表。

▲陳芳語穿上「濕身透視裝」，性感指數破表。（圖／寬寬提供）

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陳芳語事後表示，透視裝上面其實全部是膠，營造出半透明的溼身視覺效果，驕傲地轉了一圈，大讚：「看起來很真」、「超厲害」。

但被現場媒體問到「可以恭喜妳嗎」、「妳結婚了嗎」等問題，陳芳語一聽到，直接邊尖叫邊落跑，期間不忘送上飛吻，隨後直衝車內，雙手合十對著窗外求饒，還忍不住搞笑高分貝破音大喊：「Oh my God！」但依然未正面承認及否認秘婚傳聞。

▲▼陳芳語熱情開唱。（圖／寬寬提供）

陳芳語現任男友Adriano Schmidt和她同齡，是越南、德國混血兒，2013年加入職業足球隊，4年前成為越南國家代表隊一員，多次代表越南出賽，目前在越南甲級足球聯賽效力於胡志明市貝卡麥克斯隊。