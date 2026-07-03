宋智孝喝醉「剪壞自己頭髮」！害她被全網炎上　愧疚5年：謝謝妳撐住

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星宋智孝2021年11月曾突然剪去招牌長髮，換上破格的短髮造型，怎料，由於短髮過於震撼，被網友形容「像被老鼠咬過」，還有粉絲抗議叫髮型師把月薪吐出來。事隔5年，她向被罵的髮型師道歉，「我要謝罪」，對於當年事件仍過意不去。

▲▼宋智孝2021年喝醉剪壞自己頭髮，所有人以為是造型師剪的，韓網痛罵「換掉團隊」。（圖／翻攝自宋智孝IG）



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宋智孝2021年突然把頭髮剪短，嚇壞所有粉絲，甚至批評聲浪過大，當時粉絲都認為應該把她的造型師團隊開除。事隔5年，她3日在YouTube頻道提及當事人，點名「我要對洪多謝罪抱歉」。造型師洪多回憶當時的狀況，她凌晨收到宋智孝傳來的訊息，當下還以為對方在開玩笑。

沒想到，當宋智孝真的出現在造型師家裡時，她嚇到下巴掉下來，並形容「已經剪得殘破不堪，根本無法好好處理的狀態，但我還是得硬頭皮處理好」，兩人在廁所努力把頭髮狀態修好，但回天乏術。

▲宋智孝透露當時還有粉絲打去美容院痛罵「怎麼剪成這樣」。（圖／翻攝自宋智孝YouTube）



宋智孝當時把「最終成果」照片上傳，沒想到還是被網友罵爆，「聽說那時候甚至有人打給我的美容院，質問『為什麼把宋智孝頭髮剪成那樣』」，洪多也跟著被罵慘，她幽默坦言「如果是比較玻璃心的人，可能約旦河都走一遭了，那個事件真的太大了。」

當時甚至有網友砲轟「造型師把月薪吐出來」，洪多緩頰「我都嚇成這樣了，可想而知粉絲該有多驚訝。」宋智孝愧疚表示「謝謝妳撐下來了」。

▲宋智孝害造型師被罵愧疚5年，節目上再度道歉「謝謝妳撐住」。（圖／翻攝自宋智孝YouTube）



事實上，「短髮事件」發生後，宋智孝曾承認其實是自己當晚喝醉、喝多了，才會一口氣把自己頭髮剪壞，卻牽連無辜造型師，令她過意不去。如今5年後，她再次致歉，也有粉絲表示「姐姐感覺是真的抱歉，害造型師被罵」。