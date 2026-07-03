現役AV女優全裸激戰！18禁新片揭色情片場　硬漢大叔遭「假陽具逼宮」

記者蕭采薇／綜合報導

大膽將鏡頭瞄準禁忌成人產業的18禁電影《赤身裸愛》，自柏林影展首映後便因超大尺度的演出引發國際熱議！片中不僅邀請到「現役AV女優」全裸上陣，更透過情竇初開的青少年擔任AV導演的視角，以大量挑逗情慾的裸體畫面，開啟一段探索親密關係的旅程。該片被外媒盛讚是一部「溫柔而露骨、赤誠而坦白」的青春心事。

▲《赤身裸愛》敘述內向害羞的少年艾立克，從小在父親經營的地下色情產業中長大。（圖／原創娛樂提供）

真實還原AV拍攝現場！新人戴假陽具逼宮「硬漢大叔」

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《赤身裸愛》將色情片的拍攝現場完整搬上大銀幕，充斥許多「非主流」性愛的鹹濕畫面，不斷挑逗觀眾的感官極限。其中，飾演高中生女主角妮娜的新銳演員薩菲亞貝納迪（Safia Benaddi），首次亮相就得挑戰大膽撩撥「硬漢大叔」安德魯霍華（Andrew Howard）。回憶起破尺度的拍攝過程，她直呼：「要穿著超高跟鞋、戴著假陽具，在安德魯面前晃來晃去，還要他含住，壓力真的超大！」

▲《赤身裸愛》邀請現役AV女優艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

現役AV女優全身塗金漆！吐暗黑界真相：跟摔角一樣是假的

片中飾演AV女星的艾莉莎薩維奇（Alyssa Savage），在現實生活中正是一線的現役色情片演員。她在片中一出場就將全身塗滿金漆，與安德魯．霍華上演金光閃閃的激烈性愛，強烈衝擊觀眾目光。

不過，這對身經百戰的她來說卻是家常便飯，她幽默形容：「色情片其實和WWE（世界摔角娛樂）很像，都是靠『幻想』來維持生計，他們上擂台打架、流血，但這都是假的。」她也特別強調，《赤身裸愛》並不是想單靠情色來「震撼」觀眾，而是希望透過成人產業的背景，去談論真正的人性與情感需求，「一旦把性扯進來，人們就很難辨別真假，真正的親密關係應該比螢幕中看起來更美好。」

▲分不清「性」跟「愛」的艾力克遇見個性獨立的妮娜，兩人一同探索親密關係真正的樣貌。（圖／原創娛樂提供）

在色情與愛之間迷惘！探討Z世代親密關係真諦

本片是新銳女導演穆麗爾丹桑堡（Muriel d’Ansembourg）的首部長片作品，創作靈感源自她長年觀察成人產業與親密關係之間的矛盾。她提到，在拍攝過程中接觸了許多青少年，發現他們多半是從網路、色情片中學習性教育，但現今的內容過於露骨，「你在初吻之前就先接觸性，這會如何影響你的性觀念，以及你看待自己和他人的方式？」

▲《赤身裸愛》完整將色情片拍攝現場搬上大螢幕。（圖／原創娛樂提供）

這也反映在片中男主角柯蘭奧戈曼（Collan O’Gorman）身上，從小在充滿露骨性愛的環境中長大的他，當第一次和女主角親密接觸時，竟在無意間犯下了重大錯誤。

「我們生活在一個充滿性愛影像的時代，但真正理解『親密』的人卻越來越少。」導演穆麗爾．丹桑堡表示，人們習慣將裸體視為禁忌，卻忽略了「性」本身並不可恥，真正值得探討的是人與人之間該如何建立信任、界線與情感連結。《赤身裸愛》不是一部單純描述色情產業光鮮或黑暗面的獵奇之作，而是一道引導觀眾探索親密關係真諦的深刻課題，電影將於7月24日正式在台上映。