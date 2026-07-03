《魯冰花》睽違37年重映！郭老師「神隱多年曝近況」　于寒親證實：不會再出現

記者蕭采薇／綜合報導

感動無數台灣人的國民神片《魯冰花》，在闊別37年後，即將重返全台大銀幕。2日在西門國賓大戲院舉辦首場試片，現場湧入近600位觀眾，準備重溫這部陪伴無數人成長的經典巨作。為了迎接這場「超級催淚之旅」，片商更貼心為每位入場觀眾準備一整包衛生紙，讓大家能放心在戲院裡痛哭一場。

▲感動無數台灣人的國民電影《魯冰花》，「郭老師」于寒（左）近況曝光。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

老戲骨林義雄劇本現身！「有錢小孩什麼都會」金句依舊刺耳

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首場試片會上洋蔥滿滿，除了滿場觀眾哭成一片，片中飾演父親的已故資深藝人林義雄，其愛子也特地帶著父親當年閱讀的《魯冰花》原版劇本及珍藏劇照現身力挺，成為現場最令人動容的畫面之一。

電影中，古阿明（黃坤玄飾）望著美術老師郭雲天（于寒飾）吐出的那句經典台詞：「老師，有錢人的小孩子，什麼都比較會。」道盡了底層孩子對現實世界的不解與無奈。許多觀眾在試片後揪心直呼：「當時哭得淚流滿面，直到現在都還記得那份感動！」、「這句台詞放到現在依然刺耳。」足證電影所描繪的教育與階級議題，即便跨越了37個年頭，依然深深引發大眾共鳴。

▲感動無數台灣人的國民電影《魯冰花》。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）



「郭雲天老師」成熱搜！于寒親證實已退休：想把最好印象留給大家

透過數位修復版，觀眾不僅能再次看見已故資深影人陳松勇、林義雄令人懷念的身影，當年以春風化雨精神守護學生、被譽為「最帥老師」的于寒，也意外成為網友熱搜的焦點。

▲（左起）黃坤玄、李淑楨、林義雄在電影《魯冰花》飾演一家人。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

多年來于寒的行蹤眾說紛紜，不過日前在聯繫影人近況時，證實了于寒目前已經退休。他表示不會再出現於眾人面前，希望能將當年最好的印象永遠留在觀眾心中。國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁得知後，也表達了理解與祝福，感性說道：「他的演出已深深刻在觀眾的心中。」

▲《魯冰花》攝影指導李屏賓鏡頭下的明德水庫美景盡收眼底。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

坎城影展首映驚豔全球！預告神還原絕美水光山色

《魯冰花》今年5月甫於坎城影展經典單元進行世界首映，褚明仁特別引用當年掌鏡的金馬攝影大師李屏賓在坎城的動人發言：「像《魯冰花》這樣的電影，37年後竟然能夠再與觀眾相遇，如果不是電影本身擁有生命，我們又該如何解釋這件事呢？」原唱曾淑勤也在映後感性感嘆：「沒有《魯冰花》，就沒有曾淑勤。」

▲飾演古石松的已故資深藝人林義雄之子特地出席試片，帶著父親當年閱讀的電影《魯冰花》劇本及收藏劇照現身。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

隨著試片引發廣大迴響，片商也同步釋出新版預告，由曾操刀《少年吔，安啦！》、《悲情城市》的剪輯師林雍益操刀，並請來金馬音效大師杜篤之重新混音。畫面一出，李屏賓鏡頭下的明德水庫絕美山嵐與水光，搭配熟悉的〈魯冰花〉旋律，瞬間喚醒全網回憶。

▲《魯冰花》主唱曾淑勤於映後分享，歌曲所代表的精神是溫暖、陪伴、成長、堅持與夢想。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

為了滿足全台影迷，片商特別於台中文心秀泰影城及高雄大遠百威秀影城舉辦口碑場，更在社群平台Threads上發起電影特典票選活動，邀請影迷互動。《魯冰花》數位修復版將於7月8日全台盛大重映，邀請觀眾再次走進戲院，感受純樸與善良的感動。