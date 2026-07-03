《陽光女子合唱團》編導重返富川影展！　驚喜遇《鐵拳教育》朴智妍

記者蕭采薇／綜合報導

台灣影史票房新霸主誕生！現象級國片《陽光女子合唱團》上映後口碑狂飆，全台累積票房狂賣新台幣7.4億元，成功打破《海角七號》高懸18年的紀錄。挾著這股超強氣勢，導演林孝謙與編劇呂安弦2日受邀前往韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）出席開幕典禮，沒想到在星光熠熠的現場，竟意外促成一場橫跨16年的奇妙電影緣分。

▲《陽光女子合唱團》編劇呂安弦（左）、導演林孝謙（右）驚喜巧遇《鐵拳教育》朴智妍（中）。（圖／好時光娛樂提供）

登頂台灣影史票房冠軍！A-Lin神曲奪金曲獎

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《陽光女子合唱團》不僅在票房上取得7.4億的驚人成績，電影主題曲〈幸福在歌唱〉同樣氣勢如虹！這首由天生歌姬A-Lin演唱、李方睿作曲、導演林孝謙親自作詞、陳建騏擔任製作人的動人歌曲，甫榮獲第37屆金曲獎「年度歌曲獎」殊榮。極高的票房加上金曲鍍金的好口碑，讓該片在海內外持續掀起熱烈討論與關注。

▲《陽光女子合唱團》編劇呂安弦（左）、導演林孝謙（右）相隔10年重返富川影展。（圖／好時光娛樂提供）

相隔10年重返富川！主創團隊秒變迷弟追星

《陽光女子合唱團》日前受邀參加韓國富川國際奇幻影展Signature單元。導演林孝謙與編劇呂安弦感性分享，距離上一次來到富川影展已是2016年，當時帶著喜劇電影《五星級魚干女》參展笑翻全場；相隔10年再度回到富川，這次則是帶著最新力作，希望能陪著韓國觀眾一起哭翻戲院。兩人也感性表示：「一切都是最好的安排，謝謝電影帶給我們這麼多美好！」

▲《鐵拳教育》朴智妍（右二）曾參與演出2010年上映韓版《和聲》。（圖／CJ ENM提供）

在開幕式現場，兩人還巧遇了因Netflix人氣影集《鐵拳教育》而廣受觀眾喜愛的韓國女星朴智妍（박지연）。身為影迷的主創團隊瞬間化身「追星族」，興奮地主動上前合照留念。

橫跨16年的超狂巧合！朴智妍驚呼：我有演原版

正當大家開心合影時，現場的韓國影展工作人員特別向朴智妍介紹，眼前這群來自台灣的電影人，正是《陽光女子合唱團》的編導團隊。沒想到朴智妍聽完後超級驚喜，立刻透露自己其實曾參與過2010年上映的韓國原版電影《和聲》（台灣上映片名《美麗的聲音》）演出。

▲《鐵拳教育》朴智妍曾參與演出2010年上映韓版《和聲》，橫跨16年再續電影緣分 。（圖／CJ ENM提供）

從2010年至今，這場橫跨16年的巧遇，讓《陽光女子合唱團》與《和聲》再度串起難得的緣分。16年前的朴智妍還只是剛起步的小演員，如今已是備受全球矚目的人氣女星。再次因《陽光女子合唱團》與自己出道早期的作品產生連結，讓她直呼「緣分真的很奇妙」。