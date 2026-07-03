兵家綺參加傅子純四七法會　悲痛誦經認：不敢看你的照片影片

記者蔡宜芳／綜合報導

男星傅子純於6月初因急性血癌，病逝於淡水馬偕醫院，其告別式將在明（4）日舉行。而和他交情深厚的女星兵家綺，3日與高欣欣一同前往會館，幫忙誦經祈福，她也坦言，這陣子一直不敢看傅子純的照片與影片，在法會現場更是頻頻落淚。

▲傅子純、兵家綺交情甚篤。（圖／翻攝自Facebook／傅子純的粉絲團、兵家綺）

兵家綺透露，自己與高欣欣一起到會館誦經祈福，當口唸佛號「南無阿彌陀佛」時，又忍不住流下淚水，「一直不敢看您的照片，深怕自己哭得更傷心！還是專心念經回向功德給你！」她也承認，這陣子不敢看傅子純的照片和影片，「算是逃避的心態吧！」

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兵家綺提到，法會結束後，師父送了她們一人一串佛珠，「代表著你隨時都在我們的身邊，這串佛珠因你而結緣！你永遠都在我們的心裡！」但在回家開車的路上，她還是忍不住再度淚崩，而兵家綺明日也將出席傅子純的告別式，送好友最後一程。

▲兵家綺曬出法師送的佛珠。（圖／翻攝自Facebook／兵家綺）

兵家綺社群全文：

明天是你人生最終的畢業典禮，今天是你的四七，我跟欣欣姐一起來會館為你誦經祈福，口唸佛號「南無阿彌陀佛」我的眼眶又不爭氣的流下淚水，一直不敢看您的照片，深怕自己哭得更傷心！還是專心念經回向功德給你！

其實這陣子不敢看你的照片、影片，算是逃避的心態吧！沒事的～你要萬緣放下，跟著佛祖去修行，我們都會好好的！

今天法會結束師父送我們一人一串佛珠，代表著你隨時都在我們的身邊，這串佛珠因你而結緣！你永遠都在我們的心裡！

回家開車路上～我又哭了！

我們明天見！