泰勒絲世紀婚禮「大方邀前男友」！　哈利缺席原因曝⋯未婚妻將隻身赴宴

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）的世紀大婚即將在紐約盛大登場！這場眾星雲集的盛宴顯然沒有「前任迴避」的規定，因為據外媒最新爆料，泰勒絲的舊愛、英國流行天王哈利史泰爾斯（Harry Styles）也收到了這張擠破頭都拿不到的喜帖！

▲泰勒絲和哈利曾短暫交往，這段關係卻留下不少經典歌曲。（圖／達志影像）

撞期巡演無法出席！未婚妻代夫出征

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根據《Variety》報導，雖然哈利受邀參加這場本週末在紐約市舉行的超級盛典，但他已經確定無法出席。原因是哈利目前正忙於他的「Together, Together」巡迴演唱會，本週末他將在倫敦溫布利球場開唱，並邀請了鄉村天后仙妮亞唐恩（Shania Twain）擔任特別嘉賓，行程實在分身乏術。

▲哈利近些年已從男團偶像，轉型成拿獎無數的流行樂天王。（圖／達志影像／美聯社）



不過，雖然哈利無法親自獻上祝福，外媒指出他的未婚妻柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）將會隻身赴宴。事實上，柔伊本身就是泰勒絲相交多年的超級好閨蜜，自然不會錯過好姐妹的人生大事。

昔日短命戀成經典！名曲靈感就是他

回顧泰勒絲與哈利的昔日戀情，兩人曾在2012年底至2013年初短暫交往。儘管這段轟轟烈烈的戀情僅維持了短短幾個月，但哈利顯然給這位流行天后留下了深刻的印記，據傳泰勒絲的經典神曲《Out of the Woods》、《Style》都是以他為靈感所創作。如今事過境遷、兩人各自安好，泰勒絲也大方邀請前任見證自己的幸福。

▲哈利（右）因工作未能出席舊愛婚禮，而他的未婚妻柔伊克拉維茲（左）將獨自出席。（圖／達志影像）

狂歡到凌晨4點！麥迪遜廣場花園「建城堡」迎賓

隨著婚禮進入最後倒數，麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的準備工作也全面啟動！不僅大量頂級食材陸續送達，場館內甚至已經搭建好一座超夢幻的「童話城堡」。受邀的名流賓客們也正大批湧入紐約，包含舊金山49人隊的明星近端鋒喬治基特爾（George Kittle）等人都已抵達。

▲泰勒絲與NFL球星男友崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，將在紐約麥迪遜廣場花園舉行。（圖／達志）

據悉，今晚將先舉辦一場私密的婚前活動；而明天的婚禮重頭戲，則將於美東時間下午4點的雞尾酒會正式揭開序幕。消息人士透露，這場席開千人的超級狂歡派對，預計將一路嗨到凌晨4點！屆時包含「搖滾女王」史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）與鄉村天王提姆麥克羅（Tim McGraw）等巨星都將登台獻唱，為這場世紀大婚再添高潮。

▲泰勒絲與NFL球星男友崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，將在紐約麥迪遜廣場花園舉行。（圖／達志）