聖嫂1歲半女親子館遭推！　對方家長竟稱「常玩就會這樣」她錯愕

記者蔡宜芳／綜合報導

「聖嫂」嘟嘟和YouTuber聖結石結婚11年，育有一個1歲半的女兒曾健康。嘟嘟日前透露，自己帶愛女去親子館玩耍時，目擊孩子被另一名小女孩連續推了兩次。事後，對方的媽媽雖出面緩頰，卻稱「常常出來玩，就很容易遇到這種情況」，讓她感到一陣錯愕，引來不少網友替她抱屈。

▲嘟嘟和聖結石在2024年底迎來女兒誕生。（圖／翻攝自Instagram／natalie83917）

嘟嘟透露，女兒原本玩得好好的，但突然被隔壁的小女孩伸手推了一下，愛女因而直接被推退了兩步，「沒想到下一秒，那小女孩馬上又推第二次，當下我完全是本能反應，馬上出手制止、抓住了小女孩的手，對她說請妳輕一點唷。這樣推妹妹，妹妹會痛。」隨後，對方的媽媽雖然走過來對自己的孩子說「不要這樣，妹妹會嚇到」，但女兒曾健康第一次遇到這種情況，當場癟嘴、眼眶泛淚，看起來相當委屈。

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▲嘟嘟透露女兒在親子館玩耍時，被其他小孩刻意推搡。（圖／翻攝自Instagram／natalie83917）

為了安撫女兒，嘟嘟一邊輕拍、一邊告訴她「姐姐不是故意的，我們原諒她」，並承諾自己會在一旁保護。不料，過了五分鐘，對方的媽媽再度走過來，先是解釋「姐姐比較會保護她自己的玩具」，接著更笑著對嘟嘟說：「你們如果有常常出來玩，就很容易遇到這種情況。」這句話讓嘟嘟當場愣住、完全不知怎麼接話。

嘟嘟有感而發地表示，孩子年紀小，在探索過程中，發生摩擦和肢體碰撞都很正常，但比起用一句話來當作理所當然的常態，更應適時地引導孩子去關心、或跟受驚嚇的小朋友示意，「常常出來玩，應該是想讓孩子學會怎麼和人相處、學會安全感；而不是去習慣被粗暴地對待。」她只能慶幸女兒很快就平復了情緒，「今天對我和曾健康來說，真的都是一場關於安全感與進退應對的體驗。」

嘟嘟社群全文：

今天帶曾健康去親子館。

原本玩得好好的，隔壁的小女孩突然伸手推了曾健康，讓她直接後退了兩步。沒想到下一秒，那小女孩馬上又推第二次，當下我完全是本能反應，馬上出手制止、抓住了小女孩的手，對她說請妳輕一點唷。這樣推妹妹，妹妹會痛。

這時候對方的媽媽過來，對自己孩子說：不要這樣，妹妹會嚇到。

第一次遇到這種情況的曾健康，不知道怎麼消化這種突如其來的衝擊。她開始癟嘴、眼眶泛淚，那種想哭的委屈表情。我趕緊拍拍並安撫她，一邊對她說姐姐不是故意的，我們原諒她。媽媽在妳旁邊保護妳，妳慢慢玩，如果不想玩了，我們隨時可以回家。

（其實這也是我第一次遇到這種事，當下腦袋一片空白，一時之間真的不知道自己該說什麼做什麼才好）

過了五分鐘，我還蹲在旁邊安撫曾健康。那位媽媽又走了過來，對著我說姐姐比較會保護她自己的玩具～

我回她我女兒第一次被這樣，她還在處理自己的狀態。

結果那位媽媽笑著說你們如果有常常出來玩，就很容易遇到這種情況。

聽到這句話，我愣住了完全不知怎麼接話。

孩子年紀小，在探索和學習的過程中發生摩擦、肢體碰撞，我都覺得是正常的。

但我真的有點被那位媽媽看待事情的態度和回應嚇到了。比起用一句「常常出來玩就是會這樣」來當作理所當然的常態，我以為，適時地引導孩子去關心或跟受驚嚇的小朋友示意，是更自然的反應。

常常出來玩，應該是想讓孩子學會怎麼和人相處、學會安全感；而不是去習慣被粗暴地對待。

幸好很快曾健康的情緒平復了。今天對我和曾健康來說，真的都是一場關於安全感與進退應對的體驗。