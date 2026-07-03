收視創新高開心慶功　白冰冰脆遭攻擊報警提告

記者葉文正／台北報導

由白冰冰、陽帆、台一線主持的《超級冰冰秀》收視創新高，今天舉行棚內慶功，不過白冰冰也提到在脆上被攻擊的現況，並透露上午已經去報警，準備提告所有亂寫亂發言的網友。

▲白冰冰今天帶藝人們慶功。（圖／記者葉文正攝）

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白冰冰說，最近在脆上面發現有少數人，用極其惡毒的心態與字眼毀謗冰冰姐，有關白曉燕事件，冰冰姐表示，這何其令人痛心！「白曉燕事件發生在29年前，這些敲鍵盤的酸人可能還沒出生，就以訛傳訛不做考究，隨口噴墨！」

▲白冰冰說不會改變唱法。（圖／記者葉文正攝）

冰冰姐表示，當年的事件經過軍、警、憲、調，抽絲剝繭，共同查證的結果，白冰冰與白曉燕母女就是治安敗壞之下的無辜受害者，這些酸人如果想要用任何方式來毀滅一個人，請拿出任何證據，只要有憑有據，冰冰姐還願意給他獎金！否則見鬼的這幾個人，從此刻起，冰冰姐絕不手軟，團隊已經著手一一找出來，要將他們送進法院！

▲ 白冰冰今天已提告 。（圖／記者李毓康攝）

白冰冰也批評，這些心態不好的人，沒有家人嗎？家人都不管教、不勸說嗎？一再忍讓，結果令人髮指，實在無法姑息！

而今天慶功，白冰冰也說，「身為演藝人員這是我們的工作，希望可以一直高一直高，想要衝破3，節目不只有搞怪或做噱頭，歌很好聽，也要符合觀眾年齡層，年輕人跟著阿公阿嬤一起聽歌吧。

曾瑋中本次入圍金曲獎，但是再度與獎座擦身而過，白冰冰感嘆，瑋中是年輕人，好不容易有一首歌很紅，他這次一定有信心，沒想到蕭煌奇又再抱回獎座，說不失落不可能，對獎項會嚮往，但自己沒有那麼在意，評審說我技巧好，但卻把獎頒給別人，我努力教後輩，把肩膀變他們的階梯，他們紅了就是我的桂冠。

曾瑋中也表示：「頒獎那時候覺得舜哥看我一眼，以為是我了，但入圍就很不容易 進入金曲殿堂就很開心，入圍上癮，家蓁入圍3次，家蓁是評審團應該很有感。」

白冰冰也說，已經邀新科新曲吳蓓雅上節目，已經邀好了，他有新式的唱法， 很多人都曾離婚但沒人唱出來，她把那個感覺說出來了。

白冰冰說，雖然沒得獎，但是不會去迎合評審，我是菩薩，不要讓我變成大白鯊，這些敲鍵盤的人當年都還沒生出來，我是最可憐的被害人，有任何事情我就是非常正向，自己從沒有做過違法的事。