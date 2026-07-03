蘇志燮「女兒」背景超狂！清新五官震撼300萬人　3大社搶簽約

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神蘇志燮以新戲《金特務：本色回歸》重磅回歸，戲劇才播出兩集就來到15.7%收視率，甚至空降Netflix第一名。他在劇中化身韓版「連恩尼遜」即刻救援女兒，帥度爆表再次喚起大批觀眾少女心，值得一提的是，他的「女兒」敏智（徐秀敏飾演）身份背景被起底，才發現她其實是小有名氣的網紅，影片高達300萬人次觀看。

▲蘇志燮「女兒」徐秀敏出道前就很紅了。（圖／翻攝自徐秀敏IG）



新人演員徐秀敏（서수민）雖是透過《金特務：本色回歸》正式出道，但其實在拍戲以前，她就已經是IG追蹤數擁有30萬的網紅，不僅如此，她曾經在個人頻道上傳2支影片，其中一支影片只有短短59秒竟有305萬人次觀看，另一支影片44秒則是316萬人次觀看，只是在她正式出道後，目前影片已經被轉為「非公開」模式。

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▲▼蘇志燮「女兒」徐秀敏長相清新、可塑性高，出道前很多娛樂公司搶簽約。（圖／翻攝自徐秀敏IG）



徐秀敏出道前就已經很紅，2023年曾為美妝品牌拍攝企劃影片，當時清新又氣質的外貌受到注目，她2025年5月受訪時，也曾透露「想要當演員」，她擁有優秀外型、超高人氣，甚至在經紀公司之間超搶手，坦言「包含3大經紀公司，收到很多經紀公司的聯絡。」

如今《金特務：本色回歸》正式播出，徐秀敏出道作強勢登場，她飾演蘇志燮的女兒，在學校遭到同儕霸凌，未來的表現也讓粉絲相當期待。