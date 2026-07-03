馮凱郭忠祐攝影棚衝突！ 郭忠祐不忍現身「我就是不拍吻戲！」

記者葉文正／台北報導

男星郭忠祐與黃西田愛女黃露瑤之間的感情備受矚目，雖然女方大方回應，但郭忠祐卻始終低調，僅說「不排斥未來有可能」，近日郭忠祐也惹火導演馮凱，因為郭忠祐拍戲太「閉俗」，拒拍吻戲，讓馮凱氣得在攝影棚破口大罵。對此郭忠祐今天也在《超級冰冰秀》錄影時澄清：「有跟導演彼此致意，但為了尊重伴侶，的確不拍吻戲等親熱戲。」

▲郭忠祐坦言不拍吻戲。（圖／記者葉文正攝）

被《鏡周刊》報導導演馮凱相當生氣，並破口大罵，郭忠祐則表示，「我是真的感謝導演讓我演這個角色，這檔戲我學到很多東西，那件事彼此都有誤會，我有做錯事我願意批評指教，如果不是那就要說清楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲收視創新高，白冰冰(中)等藝人慶功。（圖／記者葉文正攝）

郭忠祐認為，導演只是想讓作品變好，「我們一直以來都認真拍戲，但吻戲確實無法，原本劇本寫的是親臉變親嘴，我以為導演是像平常開玩笑，後來才知不是玩笑，心裡當機。」他並表示一直有跟導演表達，不拍吻戲的立場。

▲郭忠祐表示已經跟導演有彼此致意。（圖／記者葉文正攝）

現場白冰冰也質疑：「拍戲親嘴為什麼不行？」郭忠祐則面有難色表示：「生出來就這樣，不知道，覺得這個東西就是只能給另一半。」對於黃露瑤的死忠程度令人激賞。

至於被報導兩度跟宮美樂有親近的戲，他就生病，郭忠祐也說，：「其實跟美樂無關， 那兩次真的都掛急診，之後還是有去攝影棚拍完，至於我們對戲聊天內容，也並沒有去質疑導演。目前雖然沒有講開？但彼此有致意一下。」

根據《鏡周刊》報導，郭忠祐在八點檔《豆腐媽媽》中和宮美樂配對，原本鋪排好一陣子的感情線，近日進展到親吻的階段，在例行排戲時，馮凱先問「可以嗎？沒問題吧？」郭忠祐未回答，甚至低頭不作聲，等回到化妝間等拍攝時，他才對拍攝設定批評「這合理嗎？」讓導演馮凱氣得衝進來破口大罵。

馮凱不爽郭忠祐在排練時完全不討論，他如果早點提出異議，還可以修改劇本，等事到臨頭才提出疑問，簡直浪費眾人時間！現場氣氛火爆，也有不少人出來緩頰，最後馮凱問郭忠祐到底要不要拍？郭忠祐搖頭，馮凱就更火大！