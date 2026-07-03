沈玉琳病癒連接3節目！　坐擁5房「身價破億」驚人月收曝光

▲58歲沈玉琳病後全面復工，再接下全新談話節目《百分百娛樂》，未來將於八大綜合台每周一至周四晚間9點至10點播出。（圖／CTWANT提供）

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58歲沈玉琳病後全面復工，近期主持工作一檔接一檔。繼回歸《11點熱吵店》與唐綺陽搭檔主持，以及與潘若迪、馬力歐、艾融、短今共同主持新節目《人生無限好公司》後，如今再接下全新談話節目《百分百娛樂》，未來將於八大綜合台每周一至周四晚間9點至10點播出，工作行程相當滿檔。

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▲本刊6月曾獨家直擊沈玉琳投入《人生無限好公司》錄影。（圖／CTWANT提供）

據了解，新節目《百分百娛樂》將聚焦網路熱門話題，邀請來賓與觀眾一同討論時下最夯事件，希望把網路聲量延伸到電視螢幕，打造兼具話題性與互動感的全新節目。而隨著新節目加入，沈玉琳目前固定主持《11點熱吵店》、《百分百娛樂》，以及周日黃金時段播出的《人生無限好公司》，幾乎一周七天都有節目曝光。若以每集主持酬勞約15萬元估算，單靠主持收入，每月進帳上看600萬元。

沈玉琳去年7月底因罹患急性白血病（血癌）住院接受治療，全面停工約8個月。今年3月出席公視台語台《黑白威廉Fighting》開播記者會時正式宣布復工；6月又被時報周刊CTWANT直擊投入《人生無限好公司》錄影，一整天拍攝下來仍精神奕奕，展現驚人體力與敬業態度。

事實上，沈玉琳曾透露自己是家中的經濟支柱，雖然平時生活節儉、不太花錢，卻相當熱衷於房地產投資，目前已擁有5間房產，其中林口一間房子登記在妻子芽芽名下，未來也規劃由女兒繼承。雖然大多數房產都是一次付清，但仍有部分仍在分期繳貸款。

他曾分享自己的理財觀念，認為「房子就是資產，錢放在口袋裡就會花掉，變成不動產就不會動」，並透露包括存款與房產在內，個人資產已突破億元。如今病癒後積極回歸演藝圈，接連主持新節目，也展現持續衝刺事業的企圖心。

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