前西瓜哥哥李岳「靠一招鏟肉20kg」！瘦回26年前…網驚豔：都不會老

▲李岳鏟肉20公斤，體重回到26年前。（翻攝自李岳臉書）



圖文／鏡週刊

前「西瓜哥哥」李岳從兒童台出道，近年他除了經營舞蹈教室外，還投入益生菌開發，在連鎖藥局販售，雖然每月銷售額僅約台幣十萬元，但他努力多元斜槓，事業的腳步也停不下來。近來更鏟肉20公斤，重回26年前的體重。

李岳除了經營PODCAST、錄製社群影片，同時也經營三間舞蹈教室，已經忙到分身乏術的他，其實還開發健康食品，李岳透露，有學生的家長，就是相關廠商，在相談之下，認為可以合作開發兒童益生菌，由於沒打廣告和宣傳，都是藉由家長間口耳相傳販售，繼而再開發成人益生菌，目前他已推到連鎖藥局，不過每個月銷售額約台幣十萬元，勉強小賺，他說「就是佛系經營。」

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▲李岳。（翻攝自李岳臉書）



已經忙不過來了，還經營這麼多項事業，李岳坦言自己就很怕停滯，甚至連打電動都會有罪惡感，「只要這個時間沒有產出，我就會開始焦慮。」但他也把興趣變成工作，李岳在社群拍攝電玩實況，向粉絲分享，只要有持續輸出內容，就會有成就感。

現年44歲的他，從過年後藉由中藥減肥，短短幾個月，已經從80公斤瘦到60公斤，鏟肉20公斤，瘦回26年前，李岳表示，「我剛出道的時候，就是現在這個體重，很多那時候的衣服都穿得下了。」被朋友大讚回春的他，現在是「小岳哥哥」的他，成為網友中「怎麼都不會老」的哥哥傳說之一。



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