「拓晞CP」回來了！　13組演出陣容...驚見已解散男團成員

記者蔡琛儀／台北報導

2026「香遇氣泡．香氛季」將於7月18、19日在遠東百貨信義A13北面廣場登場，今年邁入第二屆，活動以「捕捉那一秒，看得見的香氣」為主題，結合香氛、音樂、泡泡與互動體驗，打造夏日戶外音樂盛會。主辦單位今（3日）公布13組演出卡司，由「拓晞CP」成晞、王君豪與FEniX全員分別擔任雙日壓軸。

▲▼「拓晞CP」王君豪、成晞。（圖／EASE香氛提供）

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首日將由南韓歌手金在勳率先開唱，接續吳承恩、范范、洪言翔、王品澔、ELL&s輪番登台，壓軸則是憑BL劇《秘密關係》爆紅的拓晞CP成晞、王君豪。第二天則由臣洋（CY）、李科穎、薛恩、詹仕偉、幽靈水晶等接力演出，李科穎也將首唱新歌，並邀請施語庭擔任嘉賓。

今年主持工作同樣由詹仕偉擔綱，他去年與前C.T.O隊友薛恩同台掀起回憶殺，今年再度合作，被問及是否準備驚喜橋段，兩人賣關子笑說：「來了就知道。」讓歌迷期待值再度飆升。

▲▼詹仕偉、薛恩再度同場。（圖／EASE香氛提供）

活動最後將由FEniX全員壓軸演出，這也是五位成員退伍後，相隔6個月首度全員合體登台，格外具有紀念意義。13組卡司橫跨男團、BL劇CP、韓籍藝人及新生代歌手，預料將再掀暑假追星熱潮。