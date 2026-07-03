《海洋奇緣》真人版巨石強森開金嗓獻唱　倫敦造勢20英尺毛伊魚鉤亮相

▲巨石強森以演唱《海洋奇緣》的插曲〈You're Welcome〉方式出場，蒞臨《海洋奇緣》真人版電影的倫敦造勢活動。（迪士尼提供）



圖文／鏡週刊

《海洋奇緣》真人版電影的宣傳活動，繼夏威夷、上海與雪梨之後，來到倫敦。巨石強森（Dwayne Johnson）、新任莫娜演員凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia）與導演湯瑪斯凱爾（Thomas Kail）現身倫敦，舉辦盛大的沉浸式宣傳活動。現場打造高達20英尺的毛伊魚鉤及莫娜獨木舟場景，結合太平洋文化舞蹈、鼓樂與經典歌曲演出，並於倫敦塔橋前與粉絲互動合影。英國劇場學院學生驚喜演唱〈You're Welcome〉，巨石強森更突然登台同台演出，掀起全場高潮。

英國劇場學院跟巨石強森，以快閃的方式進行的合體演唱，據悉是短短48小時內促成的合作，從想法到落實，副校長表示這次演出能與電影負責編舞的舞蹈家合作，把正宗薩摩亞文化的傳統舞蹈，帶到現場，讓學生們都收穫良多。跟巨石強森可以同台演出，也是非常超現實的體驗，因為他本人十分善良又和藹可親，也非常能認可劇場學院的價值。參與演出的同學都覺得非常興奮，因為這代表巨石強森對他們能力的認可、也支持學生們追求藝術的熱情。

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▲巨石強森（中）與英國劇院學院的學生，以快閃方式演唱〈Your're Welcome〉。（迪士尼提供）

巨石強森提到，這一次《海洋奇緣》真人版，儘管還是扮演半神半人的「毛伊」，但是自己多加了小動作，像是很多講話後做出的手勢、帶有一些誇張、自吹自擂的趣味，那些都是拍攝現場腦力激盪，最後一刻決定的。凱薩琳拉加阿雅則笑說，凡是拍到自己身上不用弄濕、但是巨石強森卻得濕透透的戲，她都覺得：「這一天好棒哦！因為我不用弄到濕淋淋的！」可是她也說，每次兩個人為了拍片必須搞到全身濕透透的時候，其實也很好玩，「那像是一種感覺，不光只是一段記憶。」

巨石強森則笑說，這次利用特殊化妝變成毛伊，需要兩個小時，「但是我有一頭秀髮，就跟女主角一樣！」他認為跟凱薩琳拉加阿雅的火花，是從莫娜強迫毛伊搭上小船、出海冒險那一刻開始，因為毛伊自由自在、根本不想為了莫娜跟她的族人去完成任務，「我覺得那些對立、爭執、意見不和的戲，反而開啟了我跟凱薩琳的化學效應，可以說我們之間就有了火花。因為有了火花，整部片就活了起來、嘆為觀止，我們也因此產生了很棒的默契跟信任。」

同時許多原版動畫《海洋奇緣》的粉絲，也在網路上討論真人版演員的造型是否真實還原設定，特別是兩位主角的髮型。凱薩琳拉加阿雅說她不在意這些議論，「這證明了大家有多喜歡原版動畫，包括全部的細節，像是頭髮、獨木舟、服裝等等。這些都是觀眾很在乎的地方，希望可以在大銀幕上能夠充分展現。其實開拍前，我嘗試過各種髮型，大家猜不到我究竟試戴過多少頂假髮！我們必須找到最能還原動畫設定的髮型，但又能兼顧保護我的髮質，而且還方便連戲。因為一旦我們弄濕了，加上風吹來，髮型往往都會走樣、整個人看起來就很像落湯雞，這個完全超乎任何人能控制的範圍。」所以她也很高興，最後完成品可以得到眾多網友的注意。

▲凱薩琳拉加阿雅（左）與巨石強森（右）在英國倫敦與高達20英尺的毛伊魚鉤合影。（迪士尼提供）

巨石強森則說，前導預告引發眾多的討論，他其實不太意外，可是大家也不用急著下定論，「因為那很像是透過鑰匙孔在偷窺整部電影！」他跟大家保證，迪士尼是非常在乎品質的、非常講究的，「我知道大家都看不習慣我突然有了長髮！這樣讓人很難適應。網友就是這樣，一笑置之就好了，大家不要操心，你們看了電影就知道。」

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