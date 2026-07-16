恆春浪貓浴血重生！癱瘓幼貓「心心」用半年走過鬼門關尋找認養人

記者許逸群／綜合報導

2025年底，台灣動物緊急救援小組在恆春接獲一則令人心碎的通報：一隻約莫5個月大的小母貓，在街頭遭到猛烈攻擊，被發現時全身多處撕裂傷，腹部肌肉層被咬穿、小腸外露，右側股骨頭裂開並脫臼移位，脊椎也因咬傷變形，導致後半身當場癱瘓，命懸一線。

▲▼「心心」被發現時已經後半身癱瘓且遍體鱗傷。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

通報人第一時間將牠送往動物醫院緊急手術，因傷勢過於嚴重，後續轉由台灣動物緊急救援小組接手醫療照護。牠被取名為「心心」，希望這個小小身體裡仍努力跳動的心，能被好好守住；也希望「心心」這個名字，能像一份祝福，一顆心接住另一顆心，一份愛延續另一份希望。

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台訴說搶救「心心」的過程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

事實上，剛轉入救援小組動物醫院時，心心的狀況非常危急，幾乎完全無法自行進食，身體嚴重脫水，傷口感染惡化，醫療團隊不得不移除原先埋置的引流管，重新清創。因為後半身癱瘓，牠無法自行排尿排便，只能仰賴醫護人員一次又一次的人工協助。

▲團隊非常細心地照護「心心」。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

接下來的日子，灌食、點滴、抗生素、清創、擠尿、導尿、住院照護，幾乎成了心心每天固定要面對的治療流程。牠的白血球數值一度飆升到48,100，隨時可能走向敗血症；每一天，醫療團隊都像是在和死神拔河，只要稍有惡化，或許就再也拉不回來。

台灣動物緊急救援小組為心心投入的不只是醫療費，更是龐大的金錢、資源與時間，包含住院照護、反覆清創、點滴、抗生素、灌食、導尿、擠尿、檢查與復健，每一項都是持續累積的支出。此外，為了替牠爭取更多神經與組織修復的可能，安排了多次1針3萬元的幹細胞治療，也持續進行超過20次的針灸復健療程。

▲「心心」在大家的細心照護下逐漸恢復健康。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

慢慢地，奇蹟真的一點一滴發生了。心心的肝指數從嚴重異常逐漸回到正常，外傷也在密集照護下逐步癒合，牠終於開始自己吃飯。那一刻，對醫療團隊來說，不只是「食慾恢復」這麼簡單，更像是心心用盡全身力氣告訴大家：「我還想活下去。」那個曾經奄奄一息、滿身傷痛的小幼貓，真的靠著醫療、照護，以及所有支持者的愛，一步步被拉回死亡邊緣之外。

▲▼照護人員透露「心心」非常溫柔且愛撒嬌。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

半年多過去了，心心真的活下來了。牠從一隻幾乎被命運擊垮的小小幼貓，慢慢蛻變成一隻美麗、溫柔、愛撒嬌的小貓。牠會主動靠近人，會信任地看著照顧牠的人，也會用牠柔軟的方式，回送滿滿的情緒價值。看著現在的心心，很難不想起牠剛被救回時，那個脆弱、疼痛、連吃飯都做不到的小身影；也更讓人明白，每一分捐款人的愛心，從來不是抽象的數字，而是點滴、藥物、清創、住院、復健，是讓一條生命有機會繼續呼吸、繼續被愛的力量。

只是，心心雖然活了下來，後半身目前仍然癱瘓，需要有人耐心幫牠擠尿、協助排便，也需要一個真正理解牠身體狀況、願意陪牠慢慢生活的家。心心不是一個「麻煩」，牠是一個努力活下來、也值得被疼愛一輩子的生命。牠已經走過最艱難的路，接下來，希望能替牠找到一位有心人，給牠穩定、溫柔、長久的陪伴。

▲恆春浪貓浴血重生，癱瘓幼貓「心心」獲新生。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組救援的每一個孩子，從來不是救回來就結束。他們會持續追蹤後續醫療與生活狀況，也會盡力為牠們安排更適合的未來。心心的故事，是痛苦的，也是溫柔的；是醫療資源長期投入的結果，更是捐款人一分一分愛心累積出來的生命奇蹟。現在，牠還在等待一個家。台灣動物緊急救援小組正在幫心心尋找一個家，如果您願意用耐心與愛心接住這個勇敢的小女孩，請和台灣動物緊急救援小組聯絡。

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