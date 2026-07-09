好評如潮再加碼！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票開抽

活動小組／綜合報導

連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》第二彈來啦！首波新聞雲APP限定抽票活動推出後廣受好評，沒抽中的讀者也別氣餒，因為ETtoday新聞雲再度推出第二波APP限定抽票活動，而且這次參加門檻更輕鬆！即日起至8月19日止，只要連續簽到2天，即可獲得1次抽獎資格。連續簽到天數越多，累積抽獎機會越多，中獎機會也越高！第二波共抽出77組幸運讀者，一人中獎，兩人同行，快揪好友一起跳進兔子洞，把這個夏天變成一場奇幻冒險。

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▲《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》第二波抽票活動開跑，快下載新聞雲APP完成指定簽到任務，就有機會抽中展覽門票。（圖／活動小組）

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《愛麗絲夢遊仙境》自19世紀出版以來，以顛覆想像的情節，成為跨世代共同記憶。本次展覽由曾操刀《小王子75週年展》、打造超過百場展覽的「為美學有限公司」策劃。主打「全齡共賞」，孩子能享受角色躍然眼前的驚喜，大人則能細細品味藏在燈光、佈景與故事細節裡的情緒隱喻。跟隨白兔的腳步，觀眾將進入比例錯置的奇幻空間，感受忽大忽小的視覺錯覺；沿途還能遇見紙牌士兵、紅心皇后、柴郡貓等經典角色，搭配專屬香氛與聲音設計，打造一場從迷失、探索到療癒的五感旅程。

展區細節也充滿巧思，實體花藝結合感測裝置，花朵會隨觀眾靠近輕輕開合，宛如一座會呼吸的夢境花園。科技亮點「AI鏡像覺醒」則能在樹洞空間為觀眾即時生成專屬「數位愛麗絲形象」，讓每位走過旅程的觀眾，看見一個煥然一新的自己，影像也可數位紀念保存，成為整趟旅程中最具科技感、也最個人化的片段。

▲▼展覽打造13大實景段落，讓觀眾親自走進愛麗絲的奇幻夢境。（圖／為美學提供）

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好評如潮再加碼！連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》展覽門票

●活動獎項：《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》單人票2張，每張價值480元，共計77組。

●活動日期：即日起至8月19日（三）止

●展覽日期：2026年5月28日（四）－2026年9月13日（日）

●展覽時間：11:00－19:00（最後入場時間18:30）

●展覽地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

✅ 參加方式三步驟

1️⃣ 下載並開啟新聞雲APP，登入ETtoday會員

2️⃣ 進入活動頁面，完成連續2天簽到（連續每2天一次抽獎機會，越多天完成連續簽到，中獎機會越大。）

3️⃣ 選擇欲參加場次並填寫正確資料，即可獲得抽獎資格。

▲請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於兌獎時間內，依據得獎通知說明完成兌獎程序，逾期或資料錯誤者將視同放棄資格。主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位公告為準。



● 得獎公告

得獎名單將於8/20新聞雲APP活動頁面公布，並同步以Email通知得獎者。實際公告時間與兌獎方式，請依APP活動頁面說明為準。



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