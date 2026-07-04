吵過、哭過從未走散！　MAMAMOO最動人的從來不只是歌聲

記者張筱涵／綜合報導

從2014年出道至今，MAMAMOO（頌樂、玟星、輝人、華莎）已經走過12個年頭。她們用超強的現場演唱實力、鮮明個性與真摯情感，征服了無數人的心。無論是經典的〈Décalcomanie〉、〈Starry Night〉、〈HIP〉，還是最新回歸的專輯《4WARD》主打曲〈4 Flowers〉，她們總是帶來滿滿力量與感動。今天，就讓我們一起來看看這些「MOOMOO」們為什麼這麼愛她們吧！

▲MAMAMOO今年出道12年。（圖／翻攝自X／inga_sbs）



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最暖心的粉絲互動：真正的「看見」與包容

MAMAMOO 最令人動容的，不是華麗的舞台，而是她們對每一位粉絲的細心與溫暖。2016年一場簽名會，一位聽障粉絲用手語表達感謝：「雖然聽不到歌聲，但輝人的笑容讓我感受到歌曲的存在。」輝人認真用手語回應，還站起來耐心又溫柔地與粉絲互動。

▲輝人燦爛笑著與粉絲比手語。（圖／翻攝自YouTube）



姐妹情誼如家人，經歷衝突仍越走越近

四人從練習生時期就一起奮鬥，經歷過公司資源不足、練習室停電的艱苦日子，靠著彼此的陪伴撐過來。華莎和輝人是學生時代的好友，即使有過小爭執，也總能和好如初。

在12週年完整體回歸之際，她們上《Zzanbro Shin Dong-yup》節目真誠分享過去的衝突與和解故事，包括華莎和輝人曾在日本飯店因喝醉發生推打，之後一週沒說話，最終透過溝通和解。她們坦言長期相處難免有摩擦，但每次都選擇互相理解，讓感情反而更加堅固。這份真實又成熟的友情，證明真正的羈絆經得起考驗，也成為許多MOOMOO心中最珍貴的榜樣。

▲輝人和華莎在節目上分享曾在飯店打架的故事。（圖／翻攝自YouTube）



才華與社會貢獻：勇敢做自己，也溫暖世界

MAMAMOO是公認的「歌姬團」，更透過歌曲勇敢展現女性力量與自我接受，像是〈HIP〉這首歌更鼓勵大家「做自己就好」。疫情期間，她們把打歌服拿去慈善拍賣，所得全數捐給弱勢群體，用行動傳遞正能量，她們也積極參與慈善演唱會，讓音樂成為療癒的力量。

如今，迎接出道12週年，她們以完整體姿態強勢回歸，帶來全新作品《4WARD》，並展開世界巡演《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD>》，海外首站就在高雄巨蛋！「4WARD」象徵四人一起向前邁進，也邀請每一位MOOMOO一起前進。