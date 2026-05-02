快訊／網紅LOHO過世！　大批粉絲震驚

▲網紅LOHO逝世。（圖／翻攝自LOHO IG）



記者曾羿翔／綜合報導



網紅LOHO驚傳死訊，親友近日透過Instagram證實不幸消息，讓許多粉絲感到震驚。目前並未對外公開過世原因。



LOHO的死訊曝光後，大批網友粉絲湧入他的IG留言悼念，留言區一片哀戚，不少粉絲以簡短文字表達不捨與祝福，包括「RIP願你來世平安順遂」、「希望你往後一切開心」、「R.I.P」、「一路好走」、「怎麼這麼突然」、「RIP 曾經帶過我重訓的你」、「年輕時就開始追蹤你，覺得好感慨」等。

LOHO過去曾登上網路同志人氣節目《TA們說》，參與特別企劃單元「超自然震動」，其中「女同志賞鳥初體驗」主題因內容大膽引發討論。節目播出後話題迅速延燒，也讓他的人氣一度攀升，成為網路熱議焦點累積不少粉絲。

此外，LOHO也曾在節目中談及自身出櫃歷程，坦言在背負父母期許下，一度擔心公開性向會對家人造成傷害。儘管原以為母親已逐漸接受，但從後續互動中仍感受到家人難以完全支持，談及此事時更一度情緒潰堤落淚。如今傳出離世消息，也讓外界更加感慨其一路走來的心路歷程，紛紛表達不捨與哀悼。