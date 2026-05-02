TIDF影展破天荒「開幕不放電影」！　巴勒斯坦藝術家震撼開場⋯策展人激動哽咽

記者蕭采薇／台北報導

由國家電影及視聽文化中心舉辦的第十五屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今（1）日盛大開幕！本屆影展霸氣打破傳統，開幕儀式「不放電影」，而是由藝術家薩伊德．塔吉．法魯奇（Saeed Taji FAROUKY）帶來的講述表演《死亡必然，卻非終章》震撼揭開序幕。

▲「TIDF」薩伊德塔吉法魯奇，講述表演《死亡必然，卻非終章》。（圖／TIDF提供）

破天荒！開幕不放電影 巴勒斯坦藝術家化「空缺」為力量

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該表演選自「焦點專題｜巴勒斯坦（無）檔案」單元，遠從英國來台的法魯奇，在戰火頻仍的現今，以誠摯又幽默的態度，闡述巴勒斯坦人如何化被動為主動，將西方主導下的「空缺」轉化為強大的創作能量。

▲「TIDF」薩伊德塔吉法魯奇，講述表演《死亡必然，卻非終章》。（圖／TIDF提供）

法魯奇在表演中提及，他致力於創造一種屬於巴勒斯坦當地的電影形式，正如同巴勒斯坦本身，將空缺翻轉為力量所在。震撼的演出讓現場掌聲不斷，更有觀眾激動落淚。錯過開幕的影迷別扼腕，這場只屬於當下的講述表演，將於5月3日下午於國家影視聽中心舉辦「免費公開場次」，採自由入座。

1985金馬事件成轉捩點！策展人感性致詞激動哽咽

開幕典禮星光熠熠，國家影視聽中心董事長褚明仁，副執行長林佳慧、周秀美，與來自世界各地的競賽評審、入圍導演齊聚一堂。1998年促成TIDF創立的重要推手張昌彥老師也特別蒞臨，接受全場掌聲致意。

▲「TIDF」台灣國際紀錄片影展開幕典禮（左起）國家影視聽中心副執行長周秀美及林佳慧 、藝術家薩伊德．塔吉法魯奇（Saeed Taji FAROUKY）、國家影視聽中心董事長褚明仁、策展人林木材。（圖／TIDF提供）



董事長褚明仁特別從「1985年金馬獎最佳紀錄片入圍從缺事件」切入，介紹這個讓台灣紀錄片轉向的重要節點，並帶出本屆「時光台灣」單元選片，期待TIDF持續成長茁壯。

TIDF策展人林木材則感性表示，儘管在影展工作十多年，每次開幕仍覺得很「超現實」。談及超過200位工作人員與無數觀眾的支持時，他一度語帶哽咽：「我們是在共同學習紀錄片的精神，並把它實踐在影片創作與策展上。」

▲「TIDF」台灣國際紀錄片影展開幕典禮，策展人林木材致詞。（圖／TIDF提供）

對於今年首創「講述表演」作為開幕，林木材解釋，巴勒斯坦沒有國家檔案館，珍貴影像甚至被他國搶奪，但當地藝術家卻能用更強的創造力創建新形式，極具啟發性。這宛如在一種「無電影」狀態中反思電影，用記憶的火光點亮遺忘。

140部猛片看過癮！九大觀摩單元亮點全公開



本屆TIDF匯集近140部精采作品，不僅有「亞洲視野」、「台灣」和「國際」三大競賽單元，更規劃了九大觀摩單元。雙焦點專題橫跨東西地域，包含面對歷史傷痕的「巴勒斯坦（無）檔案」，以及開啟極致沉浸的「非言之域——哈佛感官民族誌實驗室」。

此外，還有網羅國際強作的「當代風景」、翻轉傳統框架的「當代加拿大紀錄片選」、致敬西川智也的「比紀錄片還陌生」、照見台灣人意識流變的「台灣切片」、看見1980年代後期的「時光台灣」、映照華人生命樣態的「敬！華語獨立紀錄片」，以及包含經典偽紀錄片《懲罰公園》的「特別放映」。

▲TIDF開幕典禮，講述表演《死亡必然，卻非終章》。（圖／TIDF提供）

第十五屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）於5月1日至5月10日，於國家電影及視聽文化中心、台北獅子林新光影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地熱烈展開。除了電影放映，更舉辦講述表演、聆聽會等豐富活動，影展套票及單場票目前正於OPENTIX兩廳院文化生活售票平台熱賣中。