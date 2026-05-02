謝京穎認「懷孕不只快樂一面」　鏡頭前哭了：情緒有時湧上來

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，去年底宣布懷孕，事後也透露懷女雙胞胎。平時會透過社群記錄生活的她，近日在IG上傳一段短片，並且在鏡頭前落淚表示：「懷孕不只快樂一面。」

▲謝京穎坦言懷孕不只快樂的一面。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎坦言，孕期並非只有快樂的一面，雖然從備孕到懷孕的過程都讓她感到非常幸福，但生理上的變化仍讓她難以招架，為此她感性表示，當各種情緒突然湧上來時，還是很想跟粉絲們聊聊心事。謝京穎特別提到，令她煩惱的生理困擾。她猜想可能是受到體內賀爾蒙影響，導致懷孕後的身體與情緒都變得異常敏感。

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▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

最讓謝京穎感到困擾的是，身體常會出現一些分泌物，不但量變多，甚至還會伴隨明顯味道。她無奈地表示，那種氣味有時真的無法避免。謝京穎也透露，除了分泌物外，私密處的悶熱感變重及各種味道變明顯，都讓她感到相當難受，「那種不舒服真的很困擾我。」影片曝光後，立刻湧入大批網友留言「妳已經很棒了」、「辛苦了，期待可愛寶寶。」