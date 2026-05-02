麋先生創舉！高雄蓋馬戲團「三個足球場大」高難度特技太震撼

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生昨（1日）起返鄉開唱，舉辦「大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華」，攜手FOCASA馬戲團打造巨型帳篷，矗立高雄天際線，一登場就以〈天生寂寞〉點燃全場，搭配Eye Catching Circus小丑現身與空中紙花灑落，畫面超震撼。

▲▼ 麋先生從無到有在高雄搭建馬戲團。（圖／相信音樂提供）

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麋先生此次演唱會達成不少創舉，從無到有於高雄劃地打造「全帳篷」式馬戲團演唱會王國，腹地約22500平方公尺、堪比三座足球場大小；舞台打造「巨型鹿角」直衝10公尺、近3層樓高；還有高空吊環、雜耍球飛旋、足技翻騰等高難度馬戲特技結合演唱會內容。主唱聖皓感性表示，從玩笑到成真，這場演出是台上台下共同寫下的歷史。

首場氣氛炸裂，團員輪番分享近況。小B笑喊每天都要維持滿點能量，以諾則感性提到升格新手爸爸，感謝太太支持。逸凡突爆自己也成為「馬戲演員」，笑翻全場，甚至被虧下次直接上高空演出，互動逗趣又真實。

▲ 麋先生昨晚開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會也安排個人solo橋段，從鼓擊、貝斯到雙吉他層層堆疊張力。更驚喜重現11年前〈上台〉MV小丑搶麥橋段，勾起資深歌迷回憶，瞬間引爆尖叫。整場不只音樂，更像一座沉浸式狂歡樂園，從進場前就開始嗨到最後，讓歌迷開心不已。