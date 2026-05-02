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女扮男裝詐韓國手訂婚！　她坐牢被爆「裸上身接近女囚」奇葩事蹟曝

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓詐欺犯全清祖曾謊稱是富三代，女扮男裝與前女子擊劍運動員南賢喜交往，前科被揭露後，引發極大風波。因詐欺被判處13年有期徒刑的她，近來被YouTuber爆料獄中生活，其獄友稱全清祖不僅佔有慾極強，還試圖以男性身份接近女囚，引發多起衝突。

▲▼女扮男裝詐韓國手訂婚！她坐牢被爆「裸上身接近女囚」。（圖／翻攝自韓網）

▲全清祖因和南賢喜交往，被挖出是個女扮男裝的詐欺犯。（圖／翻攝自韓網）

獄中「獨佔欲」驚人！全清祖脫衣展現平坦胸部

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根據YouTube頻道「Read（읽다）」公開的在押人員信件，全清祖在清州女子監獄中，起初與大家的相處還算平穩，但後來她因覺得其他20多歲的人比自己更受長輩喜愛，開始與周圍的受刑人產生矛盾。受刑人A某指稱，全清祖病態地無法忍受被指點，「只要看到長輩像在議論自己，就不分年齡衝上去理論。」甚至因自覺名氣大，出入總是戴著口罩走動，「有時光是叫她的名字，她也會大鬧一場。」

全清祖的性別認同在獄中依然模糊，她向室友稱自己是雙性戀，有過懷孕經歷，後來才切除胸部。A某透露，全清祖每周洗澡結束後回房，一定會光著上身一小時，似乎是為了展示術後胸部平坦的樣子。更誇張的是，全清祖因注射男性賀爾蒙，會長鬍鬚，竟違規在房間存放電動刮鬍刀隨時修剪。獄友B某則爆料，全清祖在獄中仍自認是男性，並試圖接近女性受刑人，目前已被移到外國人舍房。

▲▼女扮男裝詐韓國手訂婚！她坐牢被爆「裸上身接近女囚」。（圖／翻攝自YouTube／읽다）

▲▼全清祖被爆在獄中經常與其他受刑人起衝突。（圖／翻攝自YouTube／읽다）

▲▼女扮男裝詐韓國手訂婚！她坐牢被爆「裸上身接近女囚」。（圖／翻攝自YouTube／읽다）

詐騙數十億定讞13年　前任南賢喜慘遭連帶求償

此前，全清祖以「財閥第三代」身份行騙，她偽裝成財閥私生子兼留學派企業家，誘騙受害者投資、騙取數十億韓幣，甚至女扮男裝與前國手南賢喜訂婚，荒唐行徑令人咋舌。她在2024年11月被判處有期徒刑13年，而部分被害者近期也向其前女友南賢喜提出了高達韓幣11億元（約新台幣2604萬元）的損害賠償訴訟。

另外，全清祖也曾因扯謊和歌手IU同居過而引發議論。法院在2024年1月針對全清祖共犯之一保鑣李某進行審理時，南賢喜的姪女以及曾與李某交往的C某出庭作證。當時，李某的律師詢問：「全清祖有宣稱自己曾與IU同居過，還說要搬到IU居住的公寓大樓嗎？」C某回答：「好像有聽過她說那是300億的房子，如果預付款項的話可以打9折，可以少付30億元」。

接著，律師接著詢問：「南賢喜與女兒很喜歡IU，是否有以此要求全清祖拿到演唱會的VIP票？」A某表示：「她有說買知名藝人演唱會門票用手機買不到。」而在這之前，南賢喜接受警方調查時也曾表示：「全清祖宣稱自己有跟IU交往過，炫耀了自己的人脈。」

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全清祖

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