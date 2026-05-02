5秒畫面做3個月！遭酸「用AI不就好了？」　最帥特化師吐心聲：無可取代

記者蕭采薇／台北報導

素有「最帥特化師」稱號的金鐘、金馬常客儲旭，日前在Instagram公開一支超逼真的「喪屍寶寶」製作影片。該寶寶膚色、血管與肌肉細節極度寫實，宛如直接從電影走出來，引發網友瘋傳。然而，這尊在電影裡可能只出現短短5秒的道具，竟耗時長達3個月製作。面對外界常質疑「現在這種東西用AI或後期CG做不就好了嗎？」儲旭也直白給出了答案。

▲「最帥特化師」儲旭，日前在Instagram公開一支超逼真的「喪屍寶寶」製作影片。（圖／夸克傳媒提供）

被質疑「這用AI做不就好了？」 最帥特化師親解無法取代關鍵

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面對數位後製與AI技術崛起的衝擊，儲旭直言，特化真正的核心從來不是糾結「怎麼做」，而是這項設計能否強化故事敘事與觀眾體感。「電影裡很多東西不是用秒數去算價值的。有些畫面可能只出現5秒，可是那5秒如果成立，觀眾會記得一輩子；如果失敗，觀眾也會立刻出戲。」

▲儲旭除了特化師的身份，也跨足目前當演員。（圖／夸克傳媒提供）

儲旭並不排斥新技術，反而認為未來是合作而非對抗：「AI和CG可以創造奇觀，但實體特效可以讓觀眾相信那個奇觀『真的曾經出現在鏡頭前』。」特化師無可取代的價值，在於將劇本化為可以被觸碰的真實存在。以這次爆紅的「喪屍寶寶」為例，最難的不是做得多噁心，而是拿捏「生命感與異變感」的界線，那種介於生死之間的不安感，正是實體特化的靈魂。

許瑋甯真的被嚇壞！實體特化逼出最真實恐懼

「實體特效最迷人的地方，是它真的在現場。」儲旭點出另一個不能只靠AI後期的關鍵，那就是能激發「演員的真實反應」。他透露，女神許瑋甯就曾在拍攝《紅衣小女孩》時被特殊造型嚇到，後來在《誰是被害者》又被現場超逼真的屍體狀態嚇壞。

▲儲旭透露實體特效最迷人的地方，在於「它真的在現場」。（圖／夸克傳媒提供）

儲旭笑說：「所以我真的要跟她說一聲對不起。」但他深知這是極大的肯定。當演員面對實體道具，產生退縮、沉默或不舒服的真實生理反應時，這些情緒都會自然揉進表演裡，「只要演員相信，觀眾就更有可能相信。」

幫演員長出另一層靈魂！用手作證明價值

一路參與《紅衣小女孩》、《咒》到周星馳電影《美人魚》，儲旭形容特化師就像是「幫演員長出另一層靈魂」，讓角色的痛苦與恐懼有了具象的形體。回首早期特化產業不被理解的孤單，到如今用手作實力證明價值，他深信堅持到底就能長出新的能力，未來也期許能將台灣的特效化妝帶向國際，創造出如同《哈利波特》般世界級的奇幻角色。

▲金鐘、金馬常客儲旭，素有「最帥特化師」稱號。（圖／夸克傳媒提供）