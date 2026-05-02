《黑澀會》米奇「當媽當到忘記自己」 罕吐心聲：累積了很久的累

記者潘慧中／綜合報導

米奇（黃鈺文）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，2025年6月平安產子，不時會分享育兒生活。她2日便在社群平台坦言，隨著最近開始退奶，內心突然產生一種很奇怪的感覺，「好像這段時間一直在當媽媽，當到有一點忘記自己了。」

▲米奇產後將近一年。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃米奇有感而發地說，從生產完至今，身心好像累積了許久的勞累，「但又不太想讓它聽起來像在抱怨，因為也不是那種真的不開心」，畢竟看到小孩天真的笑容時，她還是很快樂。

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只不過，黃米奇有時會突然安靜下來，並且冒出一個念頭，「我是誰啊？」就像是當媽媽當到有點忘記自己了，「可能是荷爾蒙的變化吧，也可能是生活終於慢慢出現一點空隙，讓我開始也想要自私的多一點空間。」

▲▼米奇坦言當媽當到有點忘記自己。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



面對產後的心靈轉折，黃米奇坦承，距離找到生活平衡還有一段路要走。她目前的心願十分單純，就是希望能被愛好好地包圍著。這番關於母親身分與自我價值之間的拉扯，道出了許多女性在育兒初期的真實心聲。