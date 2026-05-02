陳詩媛認了「母愛沒有爆發」 當媽1個多月…吐真實心聲：渺小的我

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟2025年6月登記結婚，事隔半年多，3月順利生下兒子。當媽一個多月的她，近日有感而發地說，「母愛沒有爆發但感覺一點一點在茁壯。」

▲陳詩媛當媽1個多月了。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



回想起4月的生活點滴，陳詩媛幽默地說，這是一個只有「嬰兒和一堆食物照片」的一個月，無論是火鍋、生魚片、壽喜燒或是冰淇淋，她都吃到了，「雖然跟70說他回來的時候我就會瘦回去，因為通常他是我減肥失敗的原因。」

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▲▼陳詩媛笑說王齊麟是她減肥失敗的原因。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



除了幽默的一面，陳詩媛也坦言，目前雖然還沒有爆發母愛，但能感覺到正在「一點一點在茁壯」，因為只要在兒子身邊，「渺小的我也變得巨大 (他爸是超巨大)！」

▲▼陳詩媛坦言目前還沒有爆發母愛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



對於未來的家庭生活，陳詩媛寄予厚望，「希望我們各自成為自己，同時一起長大」。這句話不僅是對兒子的期許，也是對自己的勉勵，期盼在陪伴孩子成長的過程中，仍能保有自我，共同邁向人生的下一個階段。