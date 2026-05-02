轉行4年「突被追討網紅稅」！97萬老濕姬納悶…PO文求助：哪有這個稅

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber米砂昔日以「老濕姬」之名活躍，頻道最高擁有97萬訂閱，2022年無預警宣布「回歸社會」成為上班族，雖然轉換跑道，仍不時與粉絲分享生活點滴。她近日便驚訝地在社群平台說，突然接到國稅局電話要她補繳110年的稅，讓她超問號，「Excuses me？」

▲米砂突被追討網紅稅。（圖／翻攝自Threads／misa72600 ）



米砂最近無預警接到國稅局電話，對方以新規定及「網紅稅」為由，要求她補繳110年的稅金。已經轉行3至4年的她對此感到不解，強調過去當網紅時皆有乖乖繳納個人所得與工作室營業稅，「為什麼現在發布的法規是要追過去的？正常不是從頒布後開始嗎？」

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▲米砂已經轉行3至4年。（圖／翻攝自Instagram／misa72600 ）



面對這份突如其來的補稅通知，米砂在Threads公開求助，表示如果是自己理解錯誤，歡迎大家指正。她強調，在擔任網紅期間一直遵守法規納稅，如今卻在轉職多年後被追溯往年的稅務，這種跨時空補稅的要求讓她難以接受，「實在太玄幻了。」

針對網友質疑是否因過去未正常報稅才被找上門，米砂在留言區堅定地說：「我有報稅啊！」 她透露在接到電話的第一時間，就已向對方說明都有繳納營業稅和營所稅，對方卻堅稱性質「不一樣」並稱其為「網紅稅」，讓她至今仍感到十分納悶，「哪裡有這個稅？」

▲米砂回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／misa72600 ）



儘管如此，米砂也強調「有要繳的我都會繳」， 並表示如果核對後真的曾經不慎漏掉稅款，也會乖乖配合補繳。面對粉絲提醒電話通知可能不具正式效力、建議等公文發函再處理，她也表示「那就等函」再行後續核對。

▲米砂昔日以「老濕姬」之名活躍。（圖／翻攝自Instagram／misa72600 ）