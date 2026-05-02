記者陳芊秀／綜合報導

21歲大陸男偶像嚴浩翔是「時代少年團」成員，昨日（1）捲入家庭風波。一名自稱為其生父的網友「嚴軍」於5月1日發文控訴子女對其債務不聞不問，並宣布斷絕關係，消息立即引發全網高度關注，所屬公司2日發聲明回應。

▲21歲嚴浩翔是「時代少年團」人氣成員。（圖／翻攝自微博）

生父負債！嚴浩翔遭批不聞不問

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位自稱是嚴浩翔生父的人發表長文《一個失敗的父親》。開頭先宣布「我與嚴浩翔、嚴薇正式斷絕父子父女關係。」接著提及「在我經濟狀況尚好時。還能經常保持聯繫。而當我出現經濟危機，尤其是在我因債務問題被拘留後，他們連一個電話都沒有打。一條關心的信息也未曾發送過。對我的處境完全不聞不問、無情無義。讓我徹底寒心。」

此外，他表示自己只是普通商人，並非外界謠傳的加拿大富豪，還自曝自己在移民加拿大後大陸經營的公司破產，2025債務爆發，更被列為失信被執行人。而該聲明正好發表在嚴浩翔廣州演唱會的首日，且帳號IP地址曾由江西突變為廣東，引發外界質疑其動機是否為借機炒作。

▲嚴軍自稱是嚴浩翔生父並發文斷絕父子關係。（圖／翻攝自微博）

▲嚴軍曬出一家四口照在引發熱議。（圖／翻攝自微博）



疑似媽媽發文

繼生父在網路發聲後，又出現疑似嚴浩翔媽媽周瓊的網路帳號於2日淩晨發文，強調與嚴軍「早已是兩個家庭」，並呼籲外界不要將離異雙方的矛盾遷怒於子女。同時，她也反對將家務事公開化，並表示希望事件能儘快平息。

時代峰峻正式聲明

嚴浩翔所屬經紀公司時代峰峻於5月2日發布正式聲明。首先證實嚴浩翔父母已經離婚長達17年。且父母於2009年離婚時，嚴浩翔年僅4歲，多年來由母親獨立撫養長大。

第二點公司指出嚴浩翔身處父母矛盾之中，倍感為難與無助，並因此遭受父親的誤解與無端遷怒，身心正承受巨大壓力。最後第三點呼籲大眾尊重私人空間給予藝人及家人充分的私人空間，理性看待家庭糾紛，不傳播不實信息。

嚴浩翔家庭風波成為熱搜話題，對於家務事占用公共資源，時代峰峻表示與藝人深感愧疚，後續將持續關注藝人身心狀態，全力做好陪伴與疏導的工作。

▲時代峰峻聲明。（圖／翻攝自微博）