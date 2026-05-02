粉紅緣分加持！鈴木愛理唱完台南跨年　6月登台開唱見粉絲

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣女星鈴木愛理2025年底在台南跨年，她與粉絲有約，宣布6月21日站上Zepp New Taipei舉辦演唱會《SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei》，上個月剛迎接32歲，她在社群媒體分享自己收到的花束，驚訝表示：「今年生日收到的花，竟然全部都是粉紅色！」直呼生日與粉紅色很有緣。

▲鈴木愛理剛過32歲生日。（圖／翻攝自鈴木愛理IG）



鈴木愛理在4月12日剛過32歲生日，特別的是，她今年收到的花全部都是粉紅色，讓她感性分享，一直以來都覺得在工作上與粉紅色特別有緣，回想起過去在團體℃-ute時期，自己從代表色從黃綠色變成粉紅色的那一天，「當時的衝擊到現在都還記得，但一定也有某種意義，才會連結到現在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

4月愚人節推出新歌〈說謊啦〉，歌詞以一句「騙你的」揭開序幕。鈴木愛理透露這首歌其實早在約3年前就已完成，但一直沒有發表，笑說「這保存的得有點太久」。歌曲出自樂團wacci主唱橋口洋平之手，鈴木愛理將自己零碎的筆記交給主唱橋口洋平整理為歌詞，錄音與演奏也由wacci負責。她透過歌曲拋出提問，關於人是否曾對自己說謊、是否藏有說不出口的心情，並希望這首作品能在日常之中，讓人稍微停下腳步，在某個時刻被需要的人聽見。

▲鈴木愛理首度來台開專場。（圖／Welcome Music提供）

繼2025台南跨年演唱會的精彩演出讓許多粉絲感動萬分，鈴木愛理將首度以個人身份帶著演唱會登上Zepp New Taipei開唱，她表示相當期待與大家相見。演唱會門票分為VIP套票5480元、1樓A區站立席3280元、1樓B區站立席2980元、2樓座位席3380元與身障席1640元，僅限KKTIX網路與APP購票。

VIP套票包含A區站席門票、專屬紀念掛牌與掛繩、演出後After Talk、親筆簽名明信片與Hi-Bye歡送，門票已於KKTIX全面啟售，更多演唱會詳情可洽主辦單位Welcome Music官方社群專頁。