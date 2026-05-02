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范姜彥豐認配偶欄仍是粿粿！遭控「竊取iPad」現身冷嗆：他們沒招了

記者孟育民／台中報導

藝人「王子」邱勝翊與啦啦隊女神「粿粿」爆出外遇風波，遭范姜彥豐提告求償100萬元，30日判決書曝光，引發各界關注。范姜彥豐今（2日）出席「天后闆妹」的產品母親節活動，透露前陣子因腸胃炎影響，體重略有下滑，「最瘦的時候大概65公斤，之前最高到74公斤，現在大概瘦到70公斤左右。」他表示目前狀態已逐漸恢復，心情上則「緊張還好，反而是開心能見到粉絲」，尤其不少粉絲特地從各地到場支持，讓他相當感動。

▲▼范姜彥豐首露面 。（圖／記者孟育民攝）

▲范姜彥豐站台天后闆妹母親節活動 。（圖／記者孟育民攝）

面對外界關注的判決結果，范姜彥豐坦言「這只是小小的階段」，並未因此完全放鬆，「因為這事情本來就很複雜，沒有那麼單純，還有很多案件要處理。」他也強調，家人與親友始終給予支持，讓他能持續面對風波。

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此外，他也透露，目前與粿粿仍維持配偶關係，「身分證後面還是原本的樣子」，相關程序尚未完成。被問王子、粿粿是否有私下道歉？他則回應：「就是大家看到的，對，也不用多做解釋了。」

▲▼范姜彥豐首露面 。（圖／記者孟育民攝）

▲范姜彥豐首露面，氣色相當不錯。（圖／記者孟育民攝）

粿粿先前赴派出所報案，指控iPad疑遭范姜彥豐取走、提告竊盜。針對此事，范姜彥豐直言「完全不擔心，因為這不是事實」，並表示將全力配合檢警調查。提及相關指控，他冷笑回應：「他們可能沒招了吧。」

▲▼范姜彥豐首露面 。（圖／記者孟育民攝）

▲范姜彥豐談及官司進度。（圖／記者孟育民攝）

至於未來是否有新戀情發展，范姜彥豐態度保守，直言目前並未多想，「我現在的重點、最在乎的還是把家人照顧好，未來有沒有遇到對象，並不是我現在在意的事情。」他也坦言現階段不會特別規劃感情，「目前沒有想太多。」

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范姜彥豐外遇風波王子粿粿判決

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