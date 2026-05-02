獨／AV女優瀨戶環奈瞞家人拍片　認「曾遇性騷擾」：我有為自己奮鬥

記者吳睿慈／專訪

日本人氣AV女優瀨戶環奈被封為「千年一遇神乳」，擁有令人驚豔的J級上圍，踏入業界不過短短1年，已迅速累積高人氣。她有著出眾外表與火辣身材，但在光鮮形象背後，其實曾在學生時期曾遇過性騷擾。面對那段經歷，她沒有選擇沉默，而是努力為自己發聲，她坦言最困難的在於，事後如何面對與處理那段傷痛，也因此更加堅定地向外界傳達：「一定要有說『不』的勇氣。」希望透過自身經驗，讓更多人明白保護自己、勇敢發聲的重要性。

▲瀨戶環奈曾遇過性騷擾，她呼籲「要勇敢說『不』」。（圖／記者李毓康攝）



瀨戶環奈原本是寫真女星，在友人、粉絲的推薦下才踏入圈內，她過去接受《ETtoday》專訪時，曾透露家人非常支持她的工作，還會幫她搭配服裝，若是少了配件，爸爸就會出動幫忙採購。但其實，她去年踏入成人界是先斬後奏，近日二度接受《ETtoday》專訪，她笑喊：「我拿到第一份薪水的時候，是先搬出去好一點的房子犒賞自己。」

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在父母家與租屋處兩地來回，瀨戶環奈最後才向家人坦承入行，但家人並未怪罪，而是在得知後選擇「支持」，她更把自己的薪水回饋給家人，幫爸爸買車、帶媽媽去做臉、訂製西裝給哥哥，媽媽害羞地跟她說「現在才把我用得這麼好看，等一下有人追怎麼辦，妳爸爸怎麼辦」，而父親則是在收到車子後，固定每週三親自洗車，對於女兒的孝心很重視。

▲瀨戶環奈把生日願望留給家人，希望一輩子感情都很好。（圖／記者李毓康攝）



家人在她心中是第一順位，瀨戶環奈即將迎來22歲，其中一個願望留給家人，「希望我們可以感情很好地一起生活，可以緊緊地繫在一起」，展現出家人間格外深厚的情感；不過，談到姊姊的部分，瀨戶環奈表情雖然淡定，但語氣帶有遺憾：「因為姊姊自己也有小孩子，她叫我先暫時不要接近小孩。」

▼▲瀨戶環奈入行後，幫爸爸換車、帶媽媽去做臉，還幫哥哥做訂製西裝。（圖／記者李毓康攝）



身處成人產業，瀨戶環奈很懂得保護自己，「雖然有難度，但要努力為自己發聲，要有說『不』的勇氣」，她坦言學生時期遇過性騷擾，「當初我有為自己奮鬥，但我覺得最困難的部分是，事後要去面對這件事，還有善後以及給予那些人制裁是最辛苦的」，也正是過去的經驗，讓她覺得勇敢發聲、保護自己很重要。

▲瀨戶環奈人氣晉升快速，2026已經是「白金卡女神」。（圖／記者李毓康攝）



瀨戶環奈即將在7月參加TRE台北國際紅人展，本屆強勢升級為「白金卡」女神，她開心地向粉絲喊話「去年就有很多粉絲鼓勵我『一定很適合穿白色洋裝』，今年如期達成粉絲的願望了，所以紅人展一定有很多粉絲會來見我吧！」承諾會展現出全新的自己給粉絲，盼大家可以到場與她互動。TRE台北國際紅人展預計在7月3日到5日於台北南港舉辦，門票5月3日中午12點上JKFACE準時搶票。