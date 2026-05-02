Ozone佳辰戀愛基地大公開！ 林美秀、張再興爆笑反擊

記者葉文正／台北報導

TVBS《食尚玩家》全新企劃《我們這一家》上週首播開出亮眼成績，最高收視飆破1.44，網路也創下超高流量。聽聞好消息林美秀張再興紛紛表示開心與感謝，林美秀更開心喊話：「希望能長長久久做下去，帶大家去找尋美食跟更多好玩的地方！」

▲林美秀(右起)、張再興、Ozone佳辰。（圖／TVBS）

首次擔任美食節目班底的Ozone煥鈞也表示自己其實日常是個「挑食鬼」，加入《食尚玩家》大家庭原先有些擔心自己的表現，如今看到好成績也總算放下心中大石頭，更感謝林美秀與張再興在錄影過程中的照顧與提點。

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▲三人享受美食。（圖／TVBS）

而節目推出「三代人的約會地圖」，由林美秀、張再興和Ozone佳辰帶領觀眾一窺不同世代的戀愛差異，從約會地點到流行用語全面比拚， Ozone佳辰更將大公開父母相識的「戀愛基地」。但沒想到這個全新的組合還未正式展開行程就笑料連連。

出發前林美秀就發現佳辰行李異常多，一問之下才知道他後天就要入伍，乾脆直接把行李帶來錄影，甚至連畢業證書都隨身攜帶，讓林美秀當場傻眼、直呼快昏倒。張再興則在一旁笑到停不下來，忍不住吐槽：「帶戶籍謄本幹嘛啦！」讓現場一度陷入混亂。

前往目的地途中，佳辰分享近來流行的「台灣感性」，提到外國人很喜歡台灣街道帶來的「Chill」氛圍。林美秀立刻轉頭考張再興是否知道「Chill」的意思，並笑說：「我們以前都直接講『你很炫喔』。」張再興則從一頭霧水到直接現學現賣：「如果有小弟穿著四角褲來找我，我就要對著他說『哇你怎麼這麼Chill』」台語混英文的情景演示讓車內充滿笑聲。

接著三人到古早味冰果室，品嚐加入薑、甘草粉與醬油膏的特色「薑汁番茄」，同時也展開一場跨世代戀愛用語PK。林美秀率先出題，從「521（我願意）」到「775885（親親我抱抱我）」難不倒兩位後輩。沒想到佳辰反擊提出自認新潮的網路用語「M3」，解釋是來自英文「You know what I am saying」的縮寫，卻讓兩位前輩滿頭問號。張

再興甚至當場求證Z世代工作人員，結果對方也一臉茫然表示完全沒聽過，讓佳辰瞬間被打槍超糗。但卻也不服輸的再補了一題「蛋雕」，解釋是台語「丟掉」的音譯，卻又被林美秀、張再興無情吐槽：「那只是因為你們台語很破！」世代用語的落差成笑點。

本趟行程佳辰也帶兩位前輩來到一間對他意義非凡的港式餐廳，正是他父母相識的地方。佳辰透露，媽媽年輕時北上在這裡打工，因而認識爸爸，「如果沒有這間餐廳，就沒有我這個人」，一家人過去也曾回到這裡「踩點」回味。對佳辰而言，從小聽父母分享愛情故事，就是他對「愛」最初的理解。《我們這一家》透過「三代人的約會地圖」，不只呈現世代差異帶來的趣味衝突，也在笑聲中呈現不同的時代背景。