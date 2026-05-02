才剛喜迎小兒子誕生　五月天怪獸再爆喜訊嗨翻：美夢成真

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天團長怪獸日前才喜迎二寶兒子的誕生，近日再度傳出喜訊，全球知名吉他品牌Gibson宣布怪獸正式擔任全球官方品牌大使，並公布兩款全新的Epiphone藝術家簽名款吉他，此來致敬怪獸的音樂才華與影響力，怪獸也用英文發文：「感覺像美夢成真！」

▲ Gibson宣佈五月天怪獸成為全球官方品牌大使 。（圖／相信音樂提供）

五月天被稱為「華語音樂的披頭四」，成為現代亞洲搖滾樂指標性的樂團之一，而吉他手 怪獸其具有表現力的吉他演奏、精準的旋律以及對現場演出的投入感，更是令人對他們演唱會的現場演出著迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自1999年五月天發行首張專輯以來，創造了許多的輝煌紀錄與成績，包括多次獲得金曲獎最佳樂團，以及屢次創下各種紀錄的巡迴演唱會，現正舉辦的「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會，更是已累積超過650萬人次觀賞。

▲怪獸對吉他的熱愛及實力有目共睹 。（圖／相信音樂提供）

五月天怪獸因其富有品味的吉他演奏、對音色的敏銳感知以及對製琴工藝的投入而倍受品牌尊敬，不僅是作為一位吉他手受人推崇，更是一位創作領袖，其影響力持續激勵著華語地區的音樂人、樂團。此次全新的兩款簽名琴展現了怪獸的才華，既有能填滿體育場的電吉他能量，也有經典原聲木吉他的敘事溫暖力量。