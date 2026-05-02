網「懷孕應該小心翼翼」黃沐妍委婉回26字！巨肚寫真超辣 低胸被看光

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）1日在社群平台分享一組孕婦寫真，並感性地說這是產前很想完成的一件事。她形容這組照片不僅是作品，更是這段時間的身心縮影，「我沒有停止愛自己，也沒有停止去感受『我還是我』」，真摯的自我剖析引發許多女性共鳴。

▲黃沐妍分享孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



針對外界的傳統觀念「懷孕應該要小心翼翼」，黃沐妍沒有直球對決，而是委婉地說：「我更相信，溫柔，不代表退讓，而是更知道自己想成為什麼樣的人。」

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▲▼黃沐妍進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



隨著預產期將近，黃沐妍相當期待接下來的「全新身分」。她感謝這段懷孕過程帶給她的體悟與感動，讓她更靠近真實的自己「錢錢，我們快見面了！」

▲▼黃沐妍解放低胸內衣超辣。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



照片中，只見黃沐妍身穿黑色細肩帶低胸運動內衣，辣露呼之欲出的豐滿北半球，下半身則搭配極具設計感的透膚網襪，格外襯托出渾圓孕肚。

▲▼黃沐妍和老公一起拍攝。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



在配件選用上更是別出心裁，黃沐妍頭上裹著蓬鬆的白色大浴巾，臉上戴著一副粗框白色復古墨鏡，展現出既隨性又霸氣的時尚態度。她一手叉腰站在圓形聚光燈前，身旁則是穿著簡約條紋襯衫與淺色長褲的另一半，小倆口十分登對。